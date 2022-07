Biens de l’ex-ministre Damantang saisis ? « C’est pour tout simplement semer le doute dans l’opinion publique (avocat)

Parmi les avocats de Kassory et Compagnie qui étaient face à la presse ce samedi figurait Me Sékou Kondiano qui défend l’ancien ministre de la Sécurité et de la protection civile, Damantang Albert Camara.

Dans son intervention de circonstance, il a tout d’abord démenti les propos du procureur spécial de la Crief selon lesquels les biens mobiliers de son client (Damantang Albert Camara) sont saisis par sa juridiction.

« Lorsqu’il (procureur) a parlé de saisi de biens de Monsieur Damantang Albert Camara, nous sommes dans le dossier et nous connaissons le fond du dossier. Nous savons qu’il n’y a jamais eu de saisie d’un quelconque bien mobilier de ce Monsieur (Damantang), parce qu’il n’y en a pas. Cette pour cette raison que ces propos peuvent être taxés de mensongers. Ce n’est ni factuel, ni légale. C’est pour tout simplement semer le doute dans l’opinion publique parce que tout simplement, il s’est rendu compte qu’à date, les juges d’instruction se sont rendus compte de la légèreté des moyens de droit… »

Poursuivant, il a balayé ‘’les allégations mensongères’’ avancées par le procureur spécial, Aly Touré. « En ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que les arguments qui sont à la portée du procureur spécial ne sont pas des arguments qui pourraient emporter la conviction du juge saisi de l’instruction de cette affaire. Pour la simple et bonne raison qu’il ne suffit pas de crier sur tous les toits, que ces personnes-là seraient auteurs de montages financiers, que ces personnes-là seraient auteurs de détournement de derniers publics comme des montants de 46 millions de dollars, comme des montants de 81 milliards de francs guinéens, comme des montants de 2 milliards de dollars comme cela a été dit. Mais jusque-là, nos clients se réservent le droit d’enclencher au moment opportun des poursuites à l’encontre de ce magistrat indélicat. Car, on a atteint la ligne de l’intolérable. Le procureur spécial, dès lors qu’il n’a pas d’argument matériel pour enfoncer nos clients comme il le souhaite, il ne pas se faire plaisir en s’acharnant sur eux. Aujourd’hui, la loi est faveur de nos clients, elle se doit donc dans ces conditions être appliquée de façon stricte surtout que c’est la matière pénale. »

Youssouf Keita