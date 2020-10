Bilan humain de la violence, à Kankan : zéro mort, 13 blessés dont un grave (hôpital)

La ville de Kankan était méconnaissable ce lundi 12 octobre 2020 en raison de scènes de pillages et vandalismes. C’était en marge de la visite de campagne électorale du Premier Ministre Kassory Fofana dans le Nabaya.

Le bilan des affrontements entre les militants du RPG Arc-en-ciel et de l’UFDG fait état de dizaines de maisons vandalisées et incendiées, des boutiques vidées de leurs contenus et plusieurs engins roulants (moto et véhicule) calcinés. A ce bilan matériel s’ajoutent plusieurs personnes blessées dans les quartiers Missira et Mobile où les violences ont eu lieu.

D’après nos informations, ce sont au total 13 cas de blessés dont un grave, qui ont été reçus aux services des urgences de l’hôpital régional de Kankan. Dr Yaraboye Koïvogui est le responsable de service.

« Par rapport au mouvement d’hier lundi, on a enregistré 13 cas de blessés. Il y avait même un cas de fracture au niveau du tiers inferieur de la jambe droite. C’était le cas le plus grave, à part ça les autres c’étaient des blessures légères. Nous avons apporté des soins, certains ont reçu des médicaments et sont déjà rentrés chez eux, tous ces cas-là sont hors danger », précise Dr Koïvogui, chef du service des urgences de l’hôpital régional de Kankan.

Quelques heures après ces incidents, des rumeurs circulaient dans la ville, selon lesquelles il y aurait un cas de mort. Dr Yaraboye Koïvogui, assure que son service n’a pas enregistré de décès, ni de dépôt de corps.

« Je ne peux pas dire qu’il n’y a pas eu de mort, mais au niveau de notre service on n’a pas enregistré de décès ni de dépôt de corps », a-t-il dit.

Ce mardi, lendemain de ces violences, un calme précaire régnait dans la cité de Nabaya. Les militants du RPG sont mobilisés à aller accueillir leur champion Pr Alpha Condé, qui doit tenir un meeting au stade M’Balou Mady Diakité.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan