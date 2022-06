Bilan immersion gouvernementale : « nous avons trouvé beaucoup de forêts classées morcelées par des privés… » (ministre Louopou)

La ministre de l’Information et de la Communication, la ministre de l’Environnement et du Développement durable, la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables ont conjointement animé un point de presse ce mercredi 29 juin 2022, à la Maison de la Presse, pour revenir sur les constats de l’immersion gouvernementale à l’intérieur pays, les activités réalisées et les perspectives.

Selon le constat dressé, presque tous les services manquent de personnels qualifiés, pas d’équipements et des locaux très vétustes.

À tour de rôle, les ministres présentes ont dans les différentes interventions rappelé que partout où elles sont passées elles ont touché du doigt pour mieux comprendre comment est-ce que les différents départements se tiennent sur le terrain, comment ils peuvent se donner la main et travailler ensemble et également elles ont pu comprendre comment vivent leurs communautés au quotidien, pratiquer leurs routes et partager leurs repas. Et ce qui est important dans cette immersion, partout elles ont été très bien accueillies.

Prenant la parole, la ministre de l’Environnement et du Développement durable est revenue sur les constats qu’elle et son équipe ont pu faire durant les 30 jours à l’intérieur du pays. « Nous avons constaté qu’il y avait des services déconcentrés très démunis en termes de personnel suffisant et qualifié. Nous n’avons pas les équipements qu’il faut, nous avons même trouvé des services qui n’avaient même pas un seul ordinateur. Nous avons visité des pépinières, des forêts classées, le parc de Badiar, le parc du Haut Niger, on a été au mont Nimba, le constat c’est quoi ? Notre environnement est marqué par la déforestation, la dégradation des sols, la carbonisation, le tarissement des cours d’eau, l’ensablement des fleuves et cours d’eau. Et tout ça, c’est les activités anthropiques. Nous avons trouvé que beaucoup de forêts classées ont été morcelées par des privés et le public aussi », regrette Mme Louopou Lamah.

Après constat et analyse, la ministre de l’Environnement et du Développement durable a présenté ce que son département envisage pour arrêter la violence que subit le sol.

« Nous devons élaborer un fichier de notre administration forestière, parce que nous avons trouvé dans certains parcs où nous pouvons avoir 100 éco-gardes, on ne trouve que 10 ou 12, ça ne peut pas nous aider à être efficaces. A l’issue de cette immersion, nous avons pu nous fixer trois objectifs. Il faut assainir le fichier, nous allons commencer par avoir une base de données des ressources humaines. Nous avons assez de bâtiments à travers le pays, on a identifié des bâtiments mais en mauvais état et d’autres sont occupés par des privés. Nous nous sommes fixé pour deuxième objectif, d’inventorier ces bâtiments, de les étiqueter. Le troisième objectif c’est de délimiter nos domaines classés et les aires protégées parce que les limites qui étaient là en 1945 ne le sont plus, parce que quand on parle de 104 hectares en 1945, au jour d’aujourd’hui, vous ne pouvez même plus trouver 80 hectares. Donc nous avons un besoin d’inventorier nos ressources forestières, de les délimiter et de procéder à leur aménagement et leur gestion », a-t-elle expliqué entre autres.

Mamadou Yaya Barry