Bilan sécurité routière à Labé : 69 cas d’accident dont 4 morts, 18 blessés et 5 cas déférés au tribunal

L’année 2020 a endeuillé plusieurs familles dans la commune urbaine de Labé. Du 1er janvier au 21 décembre 2020, selon le commissaire de la sécurité routière de Labé, ce sont au total 69 cas d’accidents dont 4 morts, 18 blessés et 5 déférés au tribunal qui ont été enregistrés dans la cité sainte de Karamökö Alpha. Contrairement à l’année dernière, la préfecture a connu 166 cas d’accidents dont 5 morts et 59 blessés.

« Cette année 2020, de janvier jusqu’à ce jour, on a enregistré 69 cas d’accidents, dans ces 69 cas, il y a eu 4 personnes tuées, 18 grièvement blessées, 9 légèrement blessées et 5 cas déférés au tribunal. Sur ces 4 cas de morts, il y a 3 hommes, 0 femme et 1 mineur. Parlant des dégâts matériels importants, six véhicules, cinq vélos, 15 motos ont été endommagés. Tous ces engins sont impliqués dans ces accidents », explique le Colonel Tidiane Sanoh.

Comparativement, l’année 2019 a été plus mortelle en termes d’accidents enregistrés à Labé, renchérit le commandant Sanoh.

« L’année 2019, a enregistré assez d’accidents, par rapport à cette année. Cette année, il y a eu des ruptures compte tenu des mouvements politiques donc chacun était chez soi. L’année dernière, 166 cas d’accidents ont été enregistrés, dans lesquels 5 personnes ont perdu la vie et 59 autres blessées. Donc 2019 a été plus meurtrière », rappelle l’officier de la police routière.

Poursuivant, le commissaire spécial de la police routière de Labé, est revenu sur les difficultés qu’il rencontre dans l’établissement des constats.

« Nous constatons présentement que les gens commettent des accidents de la circulation, avant que la police n’arrive sur les lieux, ils prennent les engins et rentrent dans les quartiers. Et ce qui est plus difficile, s’ils ne se comprennent pas à l’amiable c’est la reconstitution. Si c’est sur le lieu de l’accident nouvellement produit, c’est facile de situer la responsabilité mais quand les engins sont déplacés s’est très difficile de trancher. S’il y a accident, il faut laisser les engins sur place pour qu’on puisse faire le constat », suggère-t-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

