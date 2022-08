Binta Laly Sow : « J’ai reçu un véhicule et de l’argent pour les papiers… Le président m’a promis… »

La diva de la musique pastorale Binta Laly Sow a été gratifiée hier mardi d’une grosse voiture et de l’argent par le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya au palais Mohammed V.

« J’ai reçu la voiture du président de la République par le canal des personnes de bonne volonté qui ont organisé notre rencontre après ma prestation. C’est ainsi qu’il m’a remis les clés d’une voiture 4X4 et m’a remis une enveloppe comme promis. Une chose qui me réjouit à plus d’un titre », s’est réjouie l’artiste.

Parlant de son projet « Un toit pour Binta Laly SOW », l’artiste a profité de l’occasion pour exposer son problème majeur au chef de l’Etat qu’est la construction d’une maison.

« Il y avait un premier projet pour construire ma maison mais si le président veut m’apporter son aide, c’est la bienvenue et c’est d’ailleurs une priorité pour moi que j’ai exposée au président de la république », dit-elle.

Ajoutant que contrairement à l’information sur la réception d’une somme pour la construction d’une maison pour Binta SOW, la concernée contredit cette version et nous confie avoir reçu une promesse à la place.

« J’ai reçu une enveloppe de 1.000$ de la part du chef de l’Etat mais il m’a dit que c’est pour régulariser les pièces de la voiture et son entretien ainsi que mes petits besoins. Par contre, il ne m’a pas dit que c’est pour la construction. Pour cela, il m’a promis de le faire avec d’autres moyens s’il le faut superviser les activités et me rendre ma maison une fois finie ».

La bénéficiaire dit craindre pour sa sécurité une fois en possession de ladite somme promise, c’est pourquoi elle préfère avoir la maison à la place. «Pour le moment, toujours dans le cadre de la promesse, une fois que je pourrais récupérer mon argent je souhaite que la gestion soit faite par quelqu’un d’autre de confiance, s’il faut désigner par l’Etat pour les questions de sécurité. Pour le moment, j’ai reçu 1000$ pour les papiers mais jusque là aucune idée sur la construction, ni somme, ni la date », décline Binta Laly SOW.

Désormais apaisée par cette promesse présidentielle, l’icône de la musique pastorale peule, Binta Laly Sow continue d’habiter dans une chambre en location avec ses nombreux petits fils à Sonfonia, en attendant la construction de sa maison.

Mayi Cissé