Binta Sagalé, styliste : « j’ai proposé mes services, mais l’équipe de la miss [Saran Bah] a choisi un Portoricain pour l’habiller»

La miss guinéenne Saran Bah qui représente la Guinée à Miss Monde, à Porto Rico. Le moins que l’on puisse dire est que les tenues portées par la 2ème dauphine de Miss Guinée 2019 ont fait l’objet de plusieurs critiques sur les réseaux sociaux.

A travers sa page Facebook, la styliste de renom, Binta Sagalé dit se sentir mal que toute la Guinée soit déçue des tenues portées par sa représentante. Selon la styliste, elle a été écartée par l’équipe de Saran Bah au profit d’un designer portoricain pour l’habiller.

« (…) Je suis vraiment désolée que la Guinée va à miss monde, et que toute la Guinée est déçue des habits du Miss. Ça me fait vraiment mal, parce que j’ai proposé de même voyager avec la miss pour l’aider, mais malheureusement l’équipe du Miss a choisi un styliste Portoricain pour l’habiller. Donc, Je me suis complètement retirée. Comment est-ce que pour une 1ère fois, la Guinée va à miss monde et je suis capable de lui faire les plus belles robes, et que eux ils choisissent un Portoricain designer?

Voici le résultat ! Elle me demande de l’habiller pour les challenges mais le grand jour, elle ne portera pas mes robes, mais la robe du Portoricain désigner.

Je reçois des messages tous les jours à propos de la miss. Je veux juste que vous sachiez que ce n’est pas de ma faute. J’ai pas eu de problème d’habiller toutes les filles de Miss Guinée France, toutes les filles du mannequin, et j’ai fait des dizaines de défilés, pourquoi je vais refuser d’habiller une seule fille qui représente la Guinée? », a réagi Binta Sagalé.

Sadjo