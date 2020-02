Bintou Touré du PGPD ira aux législatives : ‘’sinon des médiocres iront décider de notre sort à l'Assemblée''

Le couplage du référendum et des législatives pour le 1er mars prochain, décidé cette semaine par le président Alpha Condé ne fera pas reculer Madame Yansané Bintou Touré, présidente du Parti Guinéen pour le Progrès et le Développement (PGPD). Mais si, elle reste déçue du président de la république qui, selon elle, se réfère à une constitution contestée par lui-même pour prendre des décisions. Elle a dit son mécontentement jeudi matin au lendemain d’une rencontre avec la CENI où il était question de parler des modalités de continuation des législatives et le couplage des élections législatives et du référendum.

« Moi sincèrement j’ai dit au président de la CENI qu’on était plus ou moins déçus et qu’il y avait du flou et du drôle dans l’air, il ne peut pas nous faire comprendre qu’il n’a pas été consulté pour ce couplage. Les yeux dans les yeux il nous a dit qu’au même moment où on a appris pour le couplage que c’est en ce même moment que lui aussi il a appris. Il n’a pas été consulté, il n’est pas le conseiller du président de la république, le président de la république a des prérogatives constitutionnelles qui lui confèrent ce droit même si aujourd’hui ce même président nie cette constitution. Donc il y a quand même du travail, il y a quand même du flou. On dit que la constitution n’est pas bonne mais on s’en réfère pour prendre des règlements », s’est-elle insurgée.

Selon la présidente du PGPD, il n’est pas question malgré ce couplage inopiné de rebrousser chemin et laisser des médiocres prendre des décisions à l’Assemblée nationale

« Ils ont couplé mais nous on continue avec les législatives sinon certains médiocres iront quand même décider de notre sort à l’Assemblée Nationale. Et dans une de mes interventions, j’ai eu à dire que quels que soient les balbutiements, quels que soient les soubresauts, un leader ne doit pas refuser l’exercice d’un de ses droits surtout quand le droit devient pressant et impérieux. Donc aujourd’hui nous sommes face à l’histoire et je crois que la bataille c’est à l’hémicycle. Nous avons vu hier les Américains, les démocrates qui ont refusé de se lever et d’applaudir Donald Trump parce qu’ils ne sont pas d’accord avec lui mais au sein de l’hémicycle. Donc je crois que le débat doit être ramené à l’hémicycle. Nous sommes décidés à y aller parce que le pouvoir est décidé à organiser les élections, ceux qui veulent boycotter c’est leur droit mais c’est aussi notre droit de continuer. Donc hier la base, le bureau exécutif à la majorité a décidé à ce qu’on continue avec les législatives. Donc notre parti nous irons aux élections », déclare Bintou Touré, visiblement déterminée.

Maciré Camara

