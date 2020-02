Bintou Touré sur la résolution du Parlement européen : ''Le PGPD réclame de l’UE une position plus claire et juste''

Si de nombreuses personnes acclament aujourd’hui cette résolution du Parlement européen sur la Guinée, pour la présidente du Parti Guinéen pour le Progrès et le Développement (PGPD) Madame Yansané Bintou Touré, l’Union européenne n’a fait qu’une rétrospective sur la situation.

« A notre avis, L’Union Européenne n’a fait qu’une rétrospective sur la situation déjà connue et exprimée par différentes composantes de la nation et de la sous-région. Elle ne définit pas clairement sa position sur cette situation qui défraye la chronique et qui menace le vivre ensemble. Le PGPD réclame d’elle (Union Européenne) une position plus claire et juste », a-t-elle estimé.

Maciré Camara