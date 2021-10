Bio tourne la page Alpha Condé : « je suis très heureux avec eux [CNRD] »

En visite hier lundi 11 octobre dans la capitale guinéenne, le président de la République de Sierra-Leone, Julius Maada Bio, a déclaré être très content des nouvelles autorités du pays, à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya, pour les mesures prises pour la stabilité du pays en cette période de transition. Il l’a fait savoir au micro de nos confrères de la télévision nationale.

« Nous avons eu une discussion très fructueuse. Nous sommes heureux de la relation que nous sommes en train de construire. C’est vraiment l’histoire de deux (2) voisins qui essaient de répondre et de continuer une relation qui a toujours existé. Je suis très heureux avec eux, avec les mesures prises pour la stabilité de la Guinée. Nous sommes ici pour rassurer le président de la république et le peuple de Guinée que la Sierra Leone est toujours là pour la Guinée et la Guinée pour la Sierra-Leone. Nous sommes ici pour consolider la paix et partager notre expérience avec nos frères pour réussir cette transition », a confié le président Julius Maada Bio.

A noter que cette visite du président sierra-léonais à Conakry intervient quelques jours après l’ouverture des frontières terrestres entre les deux pays.

Elisa Camara

