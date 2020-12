Bl de Faya Millimouno : un autre aussi s’en va !

Le Bloc libéral (BL) de Faya Lansana Millimouno -qui a assisté à l’investiture du président Alpha Condé- commence à perdre sa couleur. Après le vice-président chargé des relations extérieures et de la Communication Talibé Bah, c’est autour de Diallo Ismaël, fédéral du parti en Côte d’Ivoire de jeter l’éponge. Il dit ne plus reconnaître son parti.

“Après plus de deux ans de militantisme, nous rendons notre carte d’adhérent car nous ne reconnaissons plus le parti qui nous a donné l’envie de nous battre pour le retour du progrès social, de la démocratie, la liberté et la lutte contre toutes formes d’inégalités”, signe-t-il dans la correspondance adressée à M. Millimouno.