Bloqué à l’aéroport, Fodé Oussou confie : “je n’ai pu effectuer mes formalités

Le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) s’en souviendra longtemps. Fodé Oussou Fofana ne se rendra pas à Paris pour répondre à un rendez-vous médical. Il dit avoir été empêché de faire ses formalités par des “agents visiblement peinés”.

“Le harcèlement des cadres de l’UFDG par le Pouvoir d’Alpha CONDE continue. Après le Président Cellou Dalein Diallo et son épouse Hadja Halimatou, c’était ce soir, 15/05/2020, mon tour d’être empêché d’embarquer sur le vol Air France qui devait m’amener à Paris où j’ai un rendez vous médical. Lorsque je me suis présenté au comptoir de la Compagnie, muni de tous mes documents de voyage, y compris l’autorisation d’entrée en France délivrée par le Ministère de l’intérieur de ce pays, les agents visiblement peinés, m’ont indiqué qu’ils ont reçu des instructions de ne pas effectuer mes formalités. Le commissaire de l’aéroport auquel j’ai posé la question de savoir quels sont les motifs et l’origine de cette interdiction m’a répondu qu’il n’est pas au courant. Pas de recul! La lutte continue”, écrit Dr Fofana sur son compte Facebook.

Elisa Camara