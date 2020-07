Bloqués depuis plusieurs mois au Sénégal, près de 150 Guinéens regagnent Conakry

Quelques minutes après 22h, ce samedi, le Boeing de la compagnie Asky a foulé le tarmac de l’aéroport de Conakry, avec à son bord 148 Guinéens, rapatriés du Sénégal, par les autorités guinéennes.

A l’aéroport, ils ont rempli des fiches de santé auprès des agents de santé fortement mobilisés, avant d’être conduits vers des sites d’hébergement, ou des prélèvements seront faits pour connaitre leurs statuts par rapport au COVID-19.

Ils ont auparavant été accueillis par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamadi Touré, qui leur a souhaité la bienvenue dans leur pays au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple de Guinée. Il les a aussi invités à se « conformer aux mesures sanitaires qui sont en vigueur, pour leur santé et la santé de tous les autres Guinéens » (…)

