Bluezone de Kaloum : l’anniversaire de KPC célébré à travers un match de football

Le Président Directeur Général (PDG) du Groupe GUICOPRES, président du club Hafia FC et candidat pour la présidence de fédération guinéenne de football (Féguifoot), Kerfalla Person Camara (KPC) aura un an de plus ce lundi, 8 mars.

En prélude de la célébration de cet anniversaire qui correspond à la journée internationale des droits des femmes, un match de gala de football qui a opposé deux formations féminines (FC Hafia et Mamaya FC) s’est joué ce dimanche, dans les locaux de la bluezone de Kaloum.

C’est une initiative de la structure ‘’Hamza Bah’’ qui a connu la présence de plusieurs proches dont son porte-parole pour la présidence de la Féguifoot, Mohamed Lamine Nabé et d’Elhadj Mamadi Diomandé.

Selon l’initiateur, le but de l’organisation de ce gala est la reconnaissance des œuvres de l’homme. « Ce qui m’a motivé d’organiser ce match gala anniversaire à l’honneur de Kerfalla Camara (KPC), futur président de la Féguifoot, c’est tout d’abord reconnaitre les œuvres de l’homme dans le secteur du football. On le sait depuis beaucoup d’années, Kerfalla Camara (KPC) injecte des millions voire des milliards de francs guinéens pour le développement du secteur du football dans notre pays. Et si un homme comme ça, a une journée à célébrer, venons lui en aide et magnifions ses œuvres », dira entre autres Hamza Bah.

Pour Elhadj Mamadi Diomandé, collaborateur de KPC, célébrer cet anniversaire à travers le football féminin est une bonne chose dans la mesure où le développement du football féminin fait parti du programme du candidat KPC dans le cadre de sa candidature pour la présidence de la fédération guinéenne de football.

« Le président KPC met un accent particulier sur l’organisation du championnat intégral féminin. Ce qui rentre d’ailleurs en ligne de compte de la FIFA qui encourage actuellement l’organisation des championnats féminins. Et j’avoue que la tenue régulière des championnats féminins sera une réalité au cours de sa présidence à la Féguifoot. »

Prenant la parole, Mohamed Lamine Nabé n’a pas maqué de mots pour remercier les initiateurs de cet évènement qui, selon lui, prouve l’adhésion des jeunes aux idéaux de Kerfalla Person Camara (KPC). A l’en croire, la campagne du candidat KPC commence dès le début de la semaine prochaine.

« Mes sentiments sont les meilleurs parce que nous allons commencer dès le début de cette semaine prochaine, la campagne proprement dite pour accompagner notre candidat à la présidence de la Féguifoot. C’est ce début de la campagne qui coïncide à la date anniversaire de notre candidat. Vous pouvez imaginez ce que ça représente et en Guinée et dans le monde entier. »

Poursuivant, il dira que KPC veut venir à la tête de la Féguifoot pour, dit-il, rassembler d’abord les acteurs qui sont déjà séparés par des crises interminables. « Comme vous pouvez le savoir, notre football a connu durant quatre ans que des jugements. Nous sommes au TAS, à la CAF et la FIFA que pour des crises qui n’ont pas d’importances. C’est pourquoi d’ailleurs, ce comité exécutif qui a fait quatre ans à la tête du football guinéen ne peut pas présenter un bilan consistant. Parce qu’il y a passé tout son temps à la TAS et à la FIFA pour des jugements… »

Youssouf Keita