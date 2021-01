Boffa en ébullition : le maire Kissing indésirable sur ses terres ?

Boffa est en ébullition. Me Saïdouba Kissing Camara, maire de la commune urbaine de Boffa, une petite ville proche de Conakry est désormais indésirable sur ses terres. Des manifestants ont battu le pavé ce lundi pour demander son départ de la commune. Il est accusé de “mauvaise gestion”, selon un citoyen qui a accepté de se confier à Mediaguinee. Une autre source nous renseigne qu’il s’agirait plutôt d’une affaire qui ne serait pas directement liée au maire : emplois dans les mines.

Aux dernières nouvelles, on apprend que le Conseil communal a fait une pétition pour exiger le départ du maire qui fut président des huissiers de Guinée.

Joint, le maire a balayé les accusations et déclaré que c’est le loup qui crie au loup. ”Le manque de courant et l’emploi des mines ne relèvent pas de mes compétences. Tous ceux qui s’agitent-là à la commune contre moi sont trempés dans de sales affaires. Ils ont détourné de l’argent et revendu illégalement des terrains. Ils savent ce qui les attendent. C’est pourquoi, ils manipulent les gens. Je suis loin de Boffa en ce moment, j’ai perdu ma sœur aînée. Je vais rentrer et vous saurez qui a détourné quoi à Boffa. Comme ils savent qu’ils seront tous traqués et présentés devant la loi, ils tentent de prendre le devant. Mais, ça ne marchera pas. Je ne recule pas”, assure Me Kissing.

Maciré CAMARA