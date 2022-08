Boffa : en partance pour Kamsar, une footballeuse et son coach périssent dans un accident…

Alors qu’ils partaient hier mercredi 24 août à Kamsar pour participer à un tournoi des vacanciers, Hadja Moussa Barry communément appelée Cascarino ou encore Black, une joueuse ( attaquante) du club AS Bolonta et son entraîneur ont perdu la vie dans un accident de la circulation avant même d’arriver à Boffa.

Informée de cela, notre réaction s’est rendue ce jeudi 25 août, dans la famille mortuaire de Hadja Moussa, à Sonfonia gare. Là-bas, l’émotion était grande. Tout le monde était encore sous le choc. C’étaient des pleurs partout.

Dans son témoignage, Mamadou Saliou Bah, cousin de la défunte, qui est allé à Boffa pour récupérer le corps, est revenu sur la manière dont il a appris le décès .

« C’est hier matin le 24, qu’elle est partie pour Kamsar. Mais malheureusement, elle n’est pas arrivée. On a un frère qui s’appelle Ousmane. Il est chauffeur de taxi.Sur la route pour Labé, il a pris une passagère, c’est cette dernière qui l’a informé. Qu’elle aussi elle partait vers Kamsar mais la compétition a été ennulée, qu’elle se retourne à Labé. Après, mon frère lui a demandé pour faire quoi? C’est ainsi que la fille lui a expliqué, qu’il y’a eu un accident que même sa copine a péri dedans. Après mon frère lui a demandé, « ta copine,s’appelle comment « ?. Elle a dit qu’elle s’appelle Hadja Moussa Barry. Mon frère dit attends je vais appeler à Conakry pour savoir si Hadja est à la maison. Quand il m’a appelé je lui ai dit que Hadja n’est pas là, elle est en route pour Kamsar. Après, il m’a expliqué le cas. Je me suis vite dépêché pour aller voir. Arrivé à Tanènè, avant d’arriver à Boffa, on a vu là où l’accident s’est produit. J’ai rencontré certains de ses collègues. Ils m’ont dit oui, c’est elle même. C’est Hadja, c’est Black. Mais je n’avais pas cru à cela. J’ai appelé la famille, je leur ai dit de rester calmes. Arrivé à l’hôpital de Boffa, là je pourrai confirmer quelque chose. Arrivé à l’hôpital préfectoral de Boffa, je me suis vu avec les médecins, il y avait aussi la fédération de football, la police et les syndicats. J’ai trouvé qu’elle était déjà morte. Mais on n’a pas vu d’autres fractures externes, c’est sûr qu’elle a eu une fracture interne. On a décidé de rapatrier le corps, ici à Conakry, à l’hôpital Ignace Deen. Il y a eu deux morts, elle et son coach Kourouma. Il y avait des blessés, une de ses copines était gravement blessée, mais elle avait été transportée d’urgence ici à Conakry. », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter ceci: « Sa maman est décédée depuis qu’elle était petite, son père ne vit pas ici, mais il est informé. Hadja a un jumeau, il est là, triste. Le souhait de Hadja, c’était de voir le football féminin évoluer. On aimerait juste que l’Etat puisse s’investir de plus dans le domaine du football parce que quand quelqu’un meurt, on ne peut plus ramener la personne en vie. Elle avait terminé ses études supérieures, et pouvait avoir entre 20 et 23 ans. »

Ses camarades joueuses venues pour consoler la famille , elles-mêmes étaient inconsolables. Difficilement, chacune d’elle a fait un témoignage émouvant. Prenant la parole en première, Mariame N’Daye dira que Hadja Moussa était une fille responsable et respectueuse. « Je suis la meilleure amie de Hadja Moussa Barry. J’ai joué avec elle dans FC Dimaria . Aujourd’hui, on est sous le choc. On est sous choc pourquoi ? Parce que notre meilleure amie nous a quittées. On n’a même pas de mot. La seule chose, c’est de prier pour elle, que son âme repose en paix. Barry n’avait pas de problème. Barry était l’une des filles les plus éduquées qu’on ait connues. C’est une fille qui respectait tout le monde. Barry était une fille responsable, obéissante. Elle avait toutes les qualités. Aujourd’hui, nous prions pour elle, pour que son âme repose en paix. Que le Tout-puissant la pardonne », a-t-elle témoigné.

Cette autre de ses amies qui se fait appeler Bob, malgré qu’elle soit malade, tout le monde peine à la consoler. Selon elle, Hadja Moussa l’avait appelée à la veille de son voyage, pour prendre de ses nouvelles.

« Moi je suis malade, Black est venue me rendre visite chez moi, elle m’a dit Bob je suis contente de te voir . Le mardi elle m’a écrit et elle m’a même envoyé un vocal. Elle m’a dit qu’elle était inquiète pour moi. Je lui ai dit que ça va aller. Toute la nuit, elle et moi on parlait, Black m’a demandé Bob je vais aller? Je lui ai dit va, comme tu pars avec le club. Si je savais, j’allais lui dire de se retourner. Black est partie pour me laisser », a-t-elle témoigné avec les larmes aux yeux.

Quant à Leo,qui joue aussi dans la même équipe que la défunte, elle est d’abord revenue sur sa dernière conversation avec Hadja Moussa ( Black), avant de la manière dont elle a appris son décès. « Moi j’étais à la maison hier matin vers 5 heures, je lui ai demandé s’ils étaient en route. Elle me dit oui. Je lui ai dit tu vas beaucoup me manquer. Elle m’a dit moi aussi ma Leo. Je lui ai demandé vous revenez quand ? Elle m’a dit, dans deux semaines peut-être. Je lui ai dit encore, tu vas beaucoup me manquer. Elle me dit,t’inquiète ma chérie, je vais bientôt te revenir. Et pourtant, c’est son corps qu’on va nous ramener. Moi c’est une amie qui m’a appelée pour m’informer. Elle m’a appelée pour savoir s’ils sont en route parce qu’elle aussi elle voulait partir. Je l’ai appelée mais son numéro rejetait .

Maintenant j’ai appelé le coach, celui qui est décédé avec elle. Mais le téléphone était avec l’une de nos amies, Odia. Elle me dit on a fait un accident. Je lui ai dit et coach Kourouma ? Elle me dit coach Kourouma est à l’hôpital. Je lui ai demandé et Black ( Hadja Moussa). Elle a raccroché. C’est par après mon amie Bob m’a appelée, elle me dit, je viens d’apprendre que Black est décédée. Maman m’a dit est-ce que c’est vrai ? J’ai dit je sais pas . Je partais dans la voiture pour voir. Un autre coach m’a appelée pour rassurer. », a-t-elle expliqué.

Selon le cousin de Hadja Moussa Barry, Black sera inhumée ce jeudi 25 août à Conakry, dans un cimetière de Sonfonia après la prière de 14 heures.

Christine Finda Kamano

