Boffa : l’ITC inaugure un incubateur afin d’outiller les jeunes à travers la formation professionnelle, technique et l’entrepreneuriat

Le Centre du Commerce International (ITC) a procédé ce mercredi 23 octobre 2019, en présence du Ministre de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes, du Ministre du Commerce, d’une délégation de l’Union Européenne en Guinée et de toutes les autorités communales et préfectorales de la ville de Boffa, à l’inauguration officielle du premier incubateur d’entreprises hébergé dans la maison des jeunes de Boffa.

Dénommé WALIYETEBE ou « travaille pour toi-même » en langue nationale soussou, ce centre a pour vocation de venir en appui aux jeunes porteurs de projet et chercheurs d’emploi de la région. L’objectif de l’incubateur vise d’une part, au renforcement des capacités des entrepreneurs et des jeunes chercheurs d’emplois notamment en matière de création et de gestion d’entreprises et d’autre part, à la création des activités bénéfiques aux populations locales.

S’inscrivant dans le cadre du Programme d’intégration socio-économique des jeunes en Guinée (INTEGRA), le centre prévoit d’accompagner les projets de création d’entreprises et les entreprises locales dans leur parcours de développement économique.

Cette inauguration officielle de ce centre intervient quelques mois après les travaux de rénovation de l’espace de la maison des jeunes de Boffa. Selon Ruben Phoolshund, chef bureau Afrique de l’ITC, le centre qui est aujourd’hui le seul centre de développement économique à Boffa.

« Les travaux réalisés au sein de ce centre sont entre autres : l’extension de l’espace par sa démolition et sa reconstruction; l’installation de panneaux solaires pour autonomiser le centre en électricité; la construction d’un forage pour alimenter le bâtiment en eau et aussi permettre à la population riveraines d’accéder à une eau potable; la mise en disposition des meubles par des jeunes guinéens; la mise à disposition de 10 ordinateurs bureautiques et une imprimante ; la mise à disposition d’un groupe électrogène pour une alternance des panneaux solaires », a-t-il expliqué tout en précisant que les structures partenaires qui appuient l’entreprenariat ont auront des bureaux à l’intérieur du centre.

Deux conseillers en gestion financière seront déployés dans la préfecture de Boffa pour être mis à la disposition des jeunes porteurs de projet pour l’amélioration de leur plan d’affaire. Un consultant national a également été recruté pour procéder à l’identification des besoins et d’opportunités d’affaires à Boffa. Au cours des trois prochaines années, l’ITC déploiera des connaissances, outils et savoir-faire nécessaires pour mieux outiller les jeunes à travers la formation professionnelle, technique et l’entrepreneuriat. Pour la représentante de l’union européenne Marina Marchetti, c’est avec un grand intérêt que l’union européenne compte le déroulement des activités du centre INTEGRA de Boffa

« Ma présence ici aujourd’hui témoigne de la volonté de l’union européenne d’être un partenaire fort et fiable dans le développement inclusif en République de Guinée par la jeunesse et pour la jeunesse afin de lui permettre de s’insérer dans la vie active du pays en offrant des alternatives à l’immigration irrégulière. Le secteur privé joue un rôle clé dans la création des opportunités d’emplois pour les jeunes, ainsi nous allons suivre avec un grand intérêt le déroulement des activités du centre INTEGRA de Boffa », a-t-elle affirmé.

Présent à la cérémonie, Mouctar Diallo ministre de la jJeunesse dira que ce centre contribuera de façon significative à la limitation significative de l’exode rural et l’immigration irrégulière

« Aujourd’hui, nous constatons avec satisfaction et joie la rénovation effective et l’équipement de cette maison de jeune en y logeant un incubateur qui est ce centre INTEGRA Waliyètèbè qui est un accélérateur, qui est un cadre propice à la promotion de l’emploi et de l’employabilité des jeunes, qui est un cadre qui va mobiliser les jeunes, qui va les permettre d’être dans un lieu sécurisé sur un lieu de partage, d’échange, de réflexion et d’innovation. Bien sûr qui va contribuer efficacement à la réduction, à la limitation significative de l’exode rural et l’immigration irrégulière, qui va aussi recevoir les migrants de retour. Je voudrais demander à la jeunesse de Boffa de faire un excellent usage pour que les résultats escomptés soient véritablement atteints », s’est-il exprimé.

A préciser que l’incubateur Waliyètèbè vise à doter les jeunes porteurs de projets ou chercheurs d’emploi les compétences nécessaires à la création et la gestion d’entreprises et à leur fournir des conseils en orientation professionnelle. Par ailleurs, la jeunesse de Boffa pourra bénéficier par le biais du centre avant tout d’un espace de coworking, suivre des formations professionnelles, profiter d’une mise en relation renforçant ainsi la dimension partage d’expériences.

Maciré Camara

+224 628 112 098