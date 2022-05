Boffa-Madiya : l’ONG ACIS – All Children in School distribue la Zakat-al-Fitr aux enfants démunis à la veille de la fête du Ramadan 

Dans sa volonté de permettre aux enfants de la préfecture de Boffa précisément de Madiya d’avoir de quoi mangé pendant la fête de ramadan, l’ONG ACIS – All Children in School a offert le Dimanche 01 Mai 2022 des vivres aux enfants de cette zone. C’était en présence des autorités préfectorales, la notabilité,les sages et la communauté.

La chargée de mission Mlle Rama Camara de l’ONG ACIS – All Children in School à dans son discours revenu sur la composition du don et les raisons qui les ont motivés à le faire. »Le don que nous venons d’offrir aux enfants de Boffa-Madiya est composé du riz, de l’oignon, de la tomate et des bidons d’huiles. Nous avons distribués la Zakat-ul-Fitr de nos frères et soeurs musulmans de Grande Bretagne, d’ailleurs et notre sponsor Alhuda Welfare Foundation UK qui ont sponsorisé ce programme »,à telle précisé d’entrée.

Par ailleurs, L’ONG ACIS – All Children in School a donné les raisons qui ont motivé leur choix envers la localité de Madiya.

» Nous avons choisi cette localité parce que c’est une couche très enclavée et ils sont véritablement dans le besoin. L’ONG a voulu que les enfants de cette localité trouve de quoi manger conformément à l’islam qui nous demande de nous rassurer que les pauvres aient de quoi le jour le fête. Nous avons voulu à travers ce don accomplir cet engagement que nous avons pris auprès de nos donateurs pour offrir à plus de 500 enfants de cette zone ».

Et d’ajouter, « Notre objectif premier est que tous les enfants défavorisés quelques soit leurs handicaps aient accès à une éducation de qualité pour qu’ils puissent sortir du cycle de pauvreté et avoir un avenir meilleur. Apporter le sourire aux enfants démunis, participer à leur émancipation, à leur protection est aussi une de nos préoccupations. Nous avons donc estimé qu’il est important pour nous de faire ce don afin que redonnons de la joie vivre aux enfants de Boffa-Madiya. Pour que les enfants de cette localité puissent dignement faire la fête comme les autres enfants de la Guinée. », a t-elle indiqué la Fondatrice et de l’ONG, Mlle Fanta Kaba.

Visiblement satisfaite Mlle Fanta Kaba a pour terminer adresser au nom de son organisation des remerciements au département des Affaires Sociales Des Personnes Vénérables , au Ministère des Affaires Religieuses,et à l’Ambassade de la Grande Bretagne

« Nous tenons à remercier infiniment tous nos donateurs pour leur confiance et aussi un grand merci aux Ministères des Affaires Sociales & Des Personnes Vulnérables, Ministère des Affaires Religieuses, l’Ambassade de la Grande Bretagne et les sages de Boffa pour leur soutien ».

Au nom de la localité, le doyen des sages de Boffa-Madiya n’a pas manqué de mots pour remercier les donateurs. Pour lui ce don est d’une importance capitale, car il vient donner un ouf de soulagement aux enfants qui en ont nécessairement besoin.

« La communauté de Madiya est contente de votre don. Au nom des sages nous vous remercions pour avoir offert des vivres à nos enfants », s’est réjoui Amara Koumbassa.

Selon la Fondatrice de l’ONG, Mlle Fanta Kaba, ce don distribué aux enfants de la communauté Madiya leur a a été donné par une ONG Britannique, qui depuis sa création en 2018 a pu aider plus 4000 enfants avec ses différents projets humanitairs, comme Ramadan Feeding Programme, School Meals Distribution, Stationery Packs Distributions, Eid Gifts, Fun Days, Qurbani et Madarasah Programme. L’ONG oeuvre dans plusieurs notamment à Mali Yembering, Macenta, Siguri, Boffa et Conakry.

Abdoulaye Bouka Barry