Boffa : Malick Sankhon installe le bureau du CASE pour la réélection d’Alpha Condé 

Dans le but de faire adhérer plusieurs citoyens de la préfecture de Boffa à l’idée d’une réélection du président Alpha Condé en 2020, le nouveau bureau du Collectif pour l’Action Solidaire et Emergente (CASE) a été mis en place ce jeudi, 27 août en présence de plusieurs militants du RPG Arc-en-ciel. C’est le directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale et conseiller spécial dudit mouvement, Malick Sankhon qui a présidé cette cérémonie d’installation d’une cinquantaine de membres devant diriger ce bureau.

Dans son discours, le nouveau président du CASE de Boffa, Souleymane Katy a d’abord dit la mission de cette équipe, avant de réitérer sa détermination à mettre toute son énergie pour l’atteinte de l’objectif pour lequel il a été désigné.

« Nous allons nous déployer sur le terrain pour sensibiliser les citoyens sur les réalisations accomplies par le président de la République et les convaincre à venir avec nous. Donc, nous sommes engagés à accompagner le professeur Alpha Condé jusqu’à sa victoire. Mon équipe et moi sont engagés à faire en sorte que l’objectif soit atteint », a-t-il indiqué.

Se réjouissant de la forte mobilisation des citoyens de Boffa, le DG Malick Sankhon a déclaré que « nous voulons gagner deux électeurs sur trois à Boffa, si l’on ne peut avoir l’entièreté, pour signifier aux populations de Boffa que nous tenons à une victoire écrasante dans cette préfecture. J’ai tenu à être là afin d’accompagner le bureau qui vient d’être installé. J’ai vu que les hommes et les femmes qui ont été désignés, sont des braves personnes qui vont aider le professeur Alpha Condé à gagner dès le premier tour… C’est une grande prouesse que le professeur Alpha Condé a réalisée. Ce travail bien fait qui a été initié depuis qu’il est au pouvoir, nous ne pouvons pas le laisser à mi-chemin, Il faut qu’il continue. Et, pour continuer, il faut que les Guinéens lui accordent encore un nouveau mandat ».

Ce bureau aura la lourde charge de vanter les réalisations du président Alpha Condé auprès des habitants de Boffa, et les inviter à voter massivement le 18 octobre prochain pour un nouveau mandat de la quatrième République.

Mohamed Cissé, de retour de Boffa