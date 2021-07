Bogola Haba : le procès en appel contre sa détention s’ouvre le 22 juillet

Suite à l’appel des avocats du président d’honneur de l’ UGDD, Keamou Bogola Haba contre sa mise en détention, une audience est prévue le jeudi 22 juillet prochain à la Cour d’Appel de Conakry.

L’ information a été confirmée, ce lundi 19 juillet à Mediaguinee par Me Salifou Béavogui.

“Une autre bataille judiciaire est prévue le jeudi prochain à 10 heures à la Cour d’Appel de Conakry suite à notre appel contre la mise en détention de Bogola. Parceque nous avons protesté et exigé sa remise en liberté”, a confié Me Béa.

A rappeler que c’est depuis le vendredi dernier que le président d’honneur de l’ UGDD, Bogola Haba, proche du principal oppossnr Cellou Dalein Diallo a été inculpé pour des faits “d’atteinte aux intérêts de la nation, trouble à l’ordre public, offense au chef de l’Etat” et placé sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conakry.

Elisa Camara

+224654957322