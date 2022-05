Bogola Haba sur le voyage d’Alpha Condé: « nous regrettons qu’on n’ait pas suffisamment d’hôpitaux… »

À la suite d’un décret présidentiel lu le vendredi passé à la télévision nationale, l’ex président Alpha Condé, renversé le 5 septembre 2021, est parti une deuxième fois à l’étranger pour des soins médicaux. Cela intervient à un moment où des poursuites judiciaires sont engagées contre l’ex locataire du palais Sekhoutouréya. Ce qui suscite des interrogations chez bon nombre de Guinéens.

Dans une interview téléphonique qu’il a accordée à Mediaguinée ce lundi 23 mai 2022, Keamou Bogola Haba de la coordination nationale du Front national pour la défense de la transition s’est prononcé sur cette sortie. Pour lui, la première des choses à savoir, c’est à titre humanitaire que le professeur Alpha Condé est parti pour des soins. Cependant, il espère que ce dernier reviendra après son traitement. » C’est un ancien chef d’Etat et que s’il était suivi avant en Turquie, c’est un suivi médical. Maintenant ceci dit, nous espérons que ça ne sera pas de l’exil, qu’il reviendra parce que déjà il y a une information judiciaire ouverte à son encontre. Nous avons compris que c’est la société Alport qui évidemment le reçoit et vu les intérêts de cette société en Guinée, j’ose croire qu’ils vont le ramener après son traitement. »Poursuivant son intervention, Bogola Haba dira qu’il n’a aucun doute sur le CNRD par rapport à la gestion de ce dossier et il demande aux Guinéens de faire de même.

« Je crois que le CNRD a respecté ses engagements pour sa première sortie. Monsieur Alpha Condé est parti, il est revenu et ceci nous montre une fois de plus évidemment le sérieux du CNRD par rapport à ce dossier. Et donc si la première s’est bien passée, nous espérons que chaque fois qu’on aura besoin de lui, il sera là. Nous n’avons aucune raison de douter, c’est une question sanitaire. Maintenant, nous regrettons juste qu’on n’ait pas suffisamment d’hôpitaux et d’investissements dans la santé qui pouvaient permettre à monsieur Alpha Condé de rester. C’est tout ce que nous regrettons après près de 11ans. Nous demandons aux Guinéens d’avoir confiance aux autorités guinéenes qui, depuis le début, gèrent le pays avec une certaine responsabilité et c’est extrêmement important. », a-t-il demandé.

Par contre, il lance un message aux nouvelles autorités de la transition et à la communauté internationale en ces termes:

« Et de l’autre côté, disons au CNRD que le peuple de Guinée entend bien que Alpha Condé revienne chaque fois que la justice aura besoin de lui. Et notre message vis-à-vis de la communauté internationale, c’est d’accepter de collaborer avec les autorités guinéenes dans la gestion de ce dossier. S’ils doivent aider le peuple de Guinée, c’est d’aider le professeur Alpha Condé à avoir les conditions de son séjour en Guinée et de ne pas continuer comme ça ».

Contrairement à son première sortie, pour le moment, aucun délai n’est connu des Guinéens par rapport à la date de son retour.

Christine Finda Kamano

