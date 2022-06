Boké : 12747 candidats dont 5317 filles affrontent le BEPC dans la région (IRE)

Les épreuves du brevet d’étude du premier cycle (BEPC) session 2022 ont été lancées ce vendredi, 10 juin 2022, par le gouverneur de la région administrative de Boké, Colonel Sékouba Trésor Camara.

C’était en présence des responsables de l’administration scolaire notamment l’inspecteur régional de l’éducation (IRE) et le directeur préfectoral de l’éducation (DPE) ainsi que des délégués nationaux et les surveillants mobilisés pour la circonstance.

Dans la région de Boké, ils sont au total, 12747 dont 5317 filles encadrés par 884 surveillants répartis entre 52 centres et 442 salles de classe.

Au niveau de la préfecture, on dénombre 7.356 filles dont 3.136 filles au compte de l’enseignement général et 158 candidats dont 36 filles répartis entre 30 centres, 260 salles de classe et 520 surveillants, selon le directeur préfectoral de l’éducation de Boké, Ibrahima Fofana.

Le gouverneur qui a lancé les épreuves a invité les élèves à compter sur leurs propres efforts pour que le premier de la République au compte du BEPC soit venu de Boké.

L’IRE et la DPE de Boké rassurent que les dispositions utiles sont envisagées pour le respect rigoureux des règles de jeu.

Selon Ahmad Soumah et Ibrahima Fofana, toute personne qui se livrera à la fraude, à la corruption subira les exigences de la Loi.

Mamadouba Camara