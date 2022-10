Boké : 236 jeunes reçoivent leurs attestations de formation sur le développement de l’esprit de l’entrepreneuriat

Au terme d’une série de perfectionnement, la direction préfectorale de la jeunesse en collaboration avec la délégation communale de la jeunesse de Boké a procédé samedi 29 octobre 2022, à la remise officielle des attestations de formation à 236 jeunes outillés sur les modules liés entre autres, au « Développement de l’esprit de l’entrepreneuriat, le leadership, le montage de Projet, le Management et la Recherche de Financement… »

L’initiative s’inscrit dans la Politique de programmation d’Actions pour l’épanouissement de la Jeunesse de Boké qui a pris conscience de son retard caractérisé par des remous sociaux entre autres.

La cérémonie de remise a été présidée par le préfet de Boké, Colonel Sény Silver Camara, en présence de l’inspecteur régional de la Jeunesse, Mamadou Saliou Camara, le directeur préfectoral de la jeunesse, Alhassane Sanè, du directeur Commercial et Markéting de l’Usine de Ciment GI et plusieurs cadres de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG).

Pour les responsables de la jeunesse notamment, l’IRJ (Inspecteur régional de la Jeunesse), Mamadou Saliou Camara, le DPJ, Alhassane Sanè et le délégué communal de la même structure, Cheick Tidiane Diallo ont remercié les donateurs de cette série de renforcement de capacités qui, surtout, s’est soldée par la remise des attestations aux récipiendaires.

C’est pourquoi, ils souhaitent vivement, la démultiplication de ces genres de formation à d’autres structures juvéniles.

Mohamed Nabé et Bangaly Dramé, respectivement, directeur commercial et markéting de l’usine de Ciment GI et le directeur par intérim du Centre d’Autonomisation des Femmes (CAF) de Boké, ont tour à tour réaffirmé leur volonté de continuer à apporter des appuis matériels, techniques et financiers pour aider la jeunesse de Boké à bénéficier des financements des Collectivités locales et des entreprises minières pour s’épanouir.

Rendant un vibrant hommage au président de la Transition pour ses assistances à la jeunesse guinéenne, M. Nabé en appelle donc, à un changement de comportement et de mentalité en vue de relever les défis qui assaillent la jeunesse.

Au nom du Président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya, le Préfet de Boké, Colonel Sény Silver Camara a déclaré : « Avec le CNRD, la jeunesse n’est ni négligée, ni oubliée. C’est pourquoi, je lui demande de prendre soins de la Transition qui l’a revalorisée en lui confiant des Postes de responsabilités hautement stratégiques.»

Dans son allocution, le préfet exhorte la jeunesse à l’union, l’entente, la solidarité, l’entraide, l’acceptation et l’harmonie pour le rayonnement de Kakandé, autre appellation mystique de la préfecture de Boké.

A noter que la fin de la cérémonie a été marquée par la remise des satisfécits décernés aux facilitateurs des deux (02) ateliers de formation.

Mamadouba Camara