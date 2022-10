Boké : à peine installé dans ses fonctions, le nouveau DPC s’engage à relever les défis

Jusque-là intérimaire, le nouveau directeur préfectoral du commerce (DPC), Mory Koné a été officiellement installé mardi 25 octobre 2022, dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Boké, Jean Béavogui.

D’entrée, Elhadj Barry a précisé que c’est une fierté pour les collaborateurs de service de voir Mory Koné reconduit à ce poste clé et stratégique. Saluant le climat de collaboration qui a toujours caractérisé le séjour du nouveau DPC, M. Barry se dit très heureux que le mérite ait prévalu pour l’amélioration de la qualité des rapports.

Mory Koné, le tout nouveau directeur préfectoral du Commerce de Boké, a, quant à lui, salué la franche collaboration de ses paires grâce auxquels, il a été confirmé à bout de plusieurs sacrifices. « Avec le soutien de l’ensemble des cadres, nous atteindront beaucoup d’horizons », souligne-t-il.

M. Koné a, en ses termes, remercié la ministre du Commerce pour la confiance placée en lui avec la Clémence et la volonté politique du président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya.

Présent à la cérémonie, l’inspecteur régional du Commerce, Cheick Tidiane Diané rassure qu’il fonde beaucoup d’attentes sur le nouveau DPC de Boké en vue de relever les multiples challenges pour faire bouger les lignes.

C’est pourquoi, M. Diané a sollicité l’apport et l’engagement de tous les cadres pour honorer le département en charge du Commerce.

Présidant la cérémonie, Jean Béavogui, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées au niveau de la préfecture de Boké, rassure de la disponibilité des autorités administratives pour remonter les pentes.

Selon lui, le nouveau DPC est un cadre motivé, aguerri et socialement impliqué dans la résolution des crises sociales et administratives. Le général des collectivités exhorte les cadres à la cohabitation pacifique, la sincérité et l’acceptation des différences quelque soit leur provenance et surtout, d’agir conformément à la Loi.

Mamadouba Camara