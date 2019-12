Boké : Alpha Condé arrive lundi (préfet)

En prélude à l’arrivée lundi du président de Alpha Condé ce lundi, 23 décembre 2019, dans la préfecture de Boké, les autorités régionales, préfectorales et communales, une forte délégation du Ministère des Mines et de la géologie, des cadres des services techniques, responsables des services de défense et de sécurité, groupements de femmes et associations de jeunes étaient ce dimanche en conclave à la préfecture.

Au menu des échanges, “l’arrosage de l’aérodrome de Baralandé, l’aménagement de la place des Martyrs, la location des véhicules pour assurer le transport (aller et retour) des populations des communes rurales (CR) et urbaines que compte la préfecture de Boké.”

Dans sa communication, l’ancien préfet de Boké, Aboubacar M’bopp Camara a rassuré que le président Alpha Condé vient donner du bonheur à la Boké.

En outre, le président Alpha Condé vient pour, dit-on, lancer le FODEL (fonds de développement économique local) au niveau de la préfecture de Boké.

Le maire de la commune urbaine de Boké, l’honorable Mamadouba Tawel Camara a invité ses frères et sœurs à la mobilisation, à l’engagement pour accueillir le chef de l’État dans une ambiance festive.

De son côté, le gouverneur de la région administrative de Boké a insisté sur le dispositif sécuritaire qui, selon lui, doit être de mise.

Pour réussir la fête, les responsables des partis de l’opposition ont invité leurs militants et sympathisants à sortir massivement pour recevoir la délégation présidentielle tant attendue dans la cité minière de Boké.

À l’heure, ça chante et danse partout dans la commune urbaine de Boké.

Mamadouba Camara, Boké