Boké- Alpha Condé demande de laisser les sociétés minières travailler : ‘’toute manifestation subira les rigueurs de la loi’’

Le président Alpha Condé a remis officiellement lundi, 23 décembre 2019, une enveloppe financière de quarante milliards neuf cent trente-sept millions trois cent soixante-quinze mille cent soixante-douze francs guinéens (40.937.375.172 GNF) représentant les contributions ou les 0,5% du chiffre d’affaires des sociétés minières que sont la Société minière de Boké (SMB), CDM-Chine et COBAD Diandian au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.

L’évènement, 1er du genre, s’est déroulé en présence du ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba en compagnie des membres de son cabinet, du ministre de l’Information et de la Communication, Amara Somparé, du gouverneur de région Siba Sévérin Loholamou, des cinq préfets de la Région de Boké, des sous-préfets et maires des communes urbaines et rurales, du Coordinateur général du Consortium, M. Wu Qiong accompagné d’une forte délégation de son institution, des groupements de femmes et associations de jeunesse, leaders des confessions religieuses.

En détail, la SMB a contribué à hauteur de 37 milliards 351 millions 377 mille 351 francs guinéens, CDM-Chine (2.987.786.721 GNF) et COBAD (Compagnie des bauxites) de Diandian (591.421.842GNF.

Accueillant le premier magistrat du pays, le maire de la commune urbaine de Boké, Mamadouba Tawel Camara s’est réjoui de la mise à disposition des fonds du FODEL devant booster le développement des collectivités locales de Boké.

Il s’est par ailleurs engagé à inscrire le financement des activités maraichères et agricoles dans les PAI et PDL (Plan annuel d’investissement et Plan du développement Local) en vue de contribuer à l’autonomisation des femmes et à l’employabilité des jeunes.

Pour le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, «c’est l’adoption du nouveau code minier sous la clairvoyance du président de la République qui a permis l’affectation des 0,5% du chiffre d’affaires des entreprises minières aux collectivités locales. »

Parlant du financement des activités génératrices de revenus, de la réalisation des infrastructures de base, du développement du capital humain, de l’entrepreneuriat local et de l’emploi des jeunes, le ministre des Mines a fait savoir qu’un manuel de procédure de gestion du FODEL a été élaboré à cet effet pour améliorer la gouvernance dans le secteur minier, véritable catalyseur du développement à la base ».

S’adressant aux citoyens de Boké, le président Alpha Condé de déclarer : ‘’l’affectation d’une partie (0,5%) des revenus miniers aux régions minières permet de changer et d’améliorer de manière considérable, les conditions de vie des populations. Je demande donc, la gestion rigoureuse des fonds dans le cadre de la réalisation des infrastructures de base pour le développement de toute la région.»

Demandant à la population de Boké de laisser les sociétés minières travailler en toute sécurité, le chef de l’Etat a aussi averti : « toute manifestation subira les rigueurs de la loi’’.

« Le FODEL n’est ni destiné au gouverneur, ni aux préfets, ni aux sous-préfets, ni aux maires mais à la population qui décidera de l’utilisation de ces fonds. Vive Boké ! Vive la jeunesse de Boké, vive l’unité des fils de Boké !», a conclu le chef de l’Etat.

A noter qu’avant de quitter la cité minière de Boké, Alpha Condé a visité le champ maraîcher de Yaguissira (Kolaboui), rendu une visite de courtoisie au patriarche de la ville et inauguré l’école primaire de Koulifanya dans la ville de Boké.

Mamadouba Camara, Boké