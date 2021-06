Boké: Alpha Condé inaugure le chemin de fer Dapilon-Santou, promet de traquer fossoyeurs et corrompus

Le président de la République, Pr Alpha Condé a procédé ce mercredi, 16 juin 2021, au lancement officiel de la mise en service du Chemin de fer du Consortium SMB-Winning partant de Dapilon (Boké) à Santou (Télimélé).

Ce tout premier train minéralier du Consortium sur le sol guinéen, a une capacité de 9.600 tonnes de bauxite pour 120 wagons.



La cérémonie qui a commencé par la projection d’une vidéo retraçant l’historique du projet de chemin de fer, a mobilisé les élus locaux de la région administrative de Boké, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, le ministre de l’information et de la communication, Amara Somparé, responsables de la Direction générale du Consortium SMB-Winning, des députés de l’assemblée nationale de Guinée, les corps diplomatiques et consulaires, chefs des services de défense et de sécurité basés dans la Région.

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning est un producteur et exportateur de bauxite au premier plan en Guinée et au Monde entier avec 41 millions de tonnes de bauxite exportées en 2020.

Le cette ligne de chemin de fer distante de 135 km dédiée exclusivement au transport de minerai dans un premier temps, a pour vocation de relier les gisements de Santou 2 et Houda au terminal fluvial de Dapilon. Elle permettra à moyen terme, d’acheminer également des marchandises.

Cette voie ferrée moderne, première en construction depuis les années 70 en République de Guinée, comprend 21 ponts, 2 tunnels, 128 ponceaux et 6 stations pour un investissement total de 700 millions de dollars américains.

Pour rappel, le consortium SMB-Winning regroupe quatre partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production, du transport et de la transformation de bauxite.



Utile de préciser que la conception des projets du Consortium prend en compte le contexte environnemental et social tout au long de la chaîne des opérations.

Dans sa communication de circonstance, le gouverneur de la Région administrative de Boké de Boké, général de Division, Siba Sévérin Loholamou a déclaré : ” L’évènement qui nous réunit est l’une des suites logiques qui a commencé en 2015.”

L’inauguration du port minier de Dapilon. Quelle extraordinaire leçon de résilience, quel parcours rendant possible la redistribution des fonds miniers à travers le FODEL et L’ANAFIC. Toutcela est mis à votre actif MONSIEUR le président de la République, Pr Alpha Condé.

Cette redistribution des ressources avec un climat social apaise traduit votre vision de faire de Boké, une zone économique spéciale.

Prenant la parole à son tour, le président de la Chambre des Mines de Guinée, Israël Diakité à indiqué:” Un jour mémorable dans l’histoire du Secteur minier guinéen. La Guinée, 2ème pays producteur de bauxite dans le monde, est devenue une destination de haute gamme avec le projet Boké et Boffa.

Ce chemin de fer, un véritable exploit pour le consortium qui, désormais va accroître ses capacités de production et de transport.”

Le consortium SMB-Winning dit-il, “Va mettre ses projets dans le strict respect des normes standardes avec la création des milliers d’emploi, renforcer la chaîne de valeur des entreprises minières, la construction d’une raffinerie, les achats locaux, le développement du capital humain, la création des conditions d’amélioration des communautés riveraines.”

Au nom du consortium SMB-Winning M. SUN

“Excellente MONSIEUR le président de la République de Guinée, Pr Alpha Condé. Chers partenaires,c chers invités bonsoir et bienvenue !!!”

Selon lui, c’est en mars 2019 que le consortium SMB-Winning a lancé la construction du Chemin de fer Dapilon-Santou.

Avec des actions concrètes, ajoute-il, “Nous pouvons dire avec fierté que nous avons honoré nos promesses vis-à vis du gouvernement guinéen et aux employés du Consortium SMB-Winning et à la communauté pour leur soutien pendant la réalisation de cette ligne de chemin de fer.”

Le transport de la bauxite par voie ferrée, rassuré le PDG du Consortium SMB-Winning, pourrait certes, avoir un impact positif sur l’environnement avec une production très élevée de la bauxite et la création d’un corridor agricole au bénéfice de la population guinéenne.

Dans son discours, le Ministre des Mines et de la Géologie (MMG), Abdoulaye Magassouba a précisé que le lancement de ce chemin de fer sera transféré à l’état guinéen au bout de 30 ans.

Il contribuera au désenclavement des localités.

Les partenaires de la SMB s engage à construire une usine de raffinerie pour un investissement de d’un million de tonnes d’allumine par an.

Selon le ministre des Mines, Les études de faisabilité de cet autre projet de grande envergure sont en cours.

Il a invité les populations de Boké à soutenir les actions de développement engagées par le consortium SMB-Winning.

Les sages de Kamikolon (Kolaboui) s’engagent à être les 1ers gendarmes à sauvegarder les installations du Consortium SMB-Winning.

S’adressant à ses frères et soeurs de la Région administrative de Boké, le président Alpha Condé a déclaré: ” Aujourd’hui, la Guinée est en paix. Rien ne vaut paix. Vous devez savoir que la Guinée ne peut pas se développer sans notre détermination. La Guinée est fière de sa souveraineté. C’est notre destin. Nous devons l’assumer. Il fut un moment, tout le monde a pensé que la Guinée, notre Pays, allait dsexploser. Si l es guinéens sont déterminés, rien ne peut arrêter le développement de la Guinée.

Il ne faut pas écouter les ennemis de la Guinée. Rien ne peut s’obtenir sans le travail et le courage.

J’ai décidé de prendre les choses en main. L’argent de l’Etat ira désormais dans la caisse de l’Etat. J’ai fermé tous les tuyaux. Ça permet à L’Etat de développer le pays. Nous devons développer notre économie en comptant sur nos propres forces. Tout le monde doit cultiver. Cette année je vais cultiver 10.000 hectares pour montrer l’exemple.

Il a invité les maires à se lancer dans l’agriculture, l’élevage pour dit-il, développons nos terres.

D’ici 3 ans, rassure le président Alpha Condé, la Guinée n’importera plus le poulet.

“L’augmentation du prix du carburant à la pompe, le développement de l’agro business, la transformation des produits agricoles locaux, la culture de la paix, la tranquillité dans le pays, le développement de la richesse, la récupération des patrimoines de l’Etat, la préparation de la Loi foncière au Parlement, la lutte contre la pauvreté, la corruption au sein de l’administration publique” sont entre autres sujets abordés par le président de la République.

En Guinée, soutient le Chef de l’Etat, “La Loi va s’appliquer. Quiconque viole la Loi désormais, ira à Coronthie.

Dans le but de préserver les richesses d3 la Guinée, s’est adressé aux partenaires chinois: “Nous voulons bien les usines de raffinerie. Mais nous ne voulons pas des centrales à charbon, nous voulons les centrales à gaz”.

En ses termes, le président de la République a invité les responsables du Consortium SMB-Winning au respect du Contenu local en vue d’améliorer les conditions de vie de la population.

“Mon allié privilégié c’est notre Pays, la Guinée. Evitez le scénario de Fria.:” conclu le président de la République.