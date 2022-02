Boké : Amadou Tony Bangoura désigné DSPJ de la CR de Kamsar

Après plusieurs mois de tractations et contrairement aux ‘’balivernes’’ rencontrées sur les réseaux sociaux, la sous-préfecture de Kamsar à quelques 52km du Chef-lieu de la préfecture de Boké, a désormais, un directeur sous-préfectoral de la Jeunesse (DSPJ), en l’occurrence, Amadou Tony Bangoura en lieu et place des belligérants , EMA et Mohamed Léon Camara.

Le premier responsable de la jeunesse de Kamsar a été officiellement installé hier dimanche, 13 février 2022 quelques minutes après la chute de ses deux premiers adversaires.

A peine installé, le jeune Amadou Bangoura s’engage à promouvoir le dialogue, la paix, la quiétude et l’entente entre la jeunesse de Kamsar qui, ces dernières années, s’est aussi illustrée dans les manifestations de rue.

A l’entame de la cérémonie, juste après la démission d’Amadou Bangoura, il été demandé aux jeunes EMA et à son éternel rival, Mohamed Léon Camara de se retrouver en aparté avec la jeunesse pour enfin, proposer aux autorités locales, le nom d’un d’entre eux qui devrait être désigné au poste de DSPJ (directeur sous-préfectoral) de Kamsar.

Malheureusement, les deux protagonistes ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente après 2 heures de disputes. Et pendant ce temps, les officiels et les invités s’impatientaient dans la chaleur.

C’est ce qui a d’ailleurs amené le gouverneur à désigner séance tenante, Amadou Bangoura comme DSPJ de Kamsar.

La cérémonie a mobilisé les autorités administratives (Gouverneur-Préfet) le sous-préfet, Colonel Nikavogui, le maire de Kamsar, Alsény Chérif Kibola Camara, des jeunes et femmes leaders ainsi que les 14 animateurs que compte la sous-préfecture de Kamsar.

Il ne serait pas inutile de préciser que c’est suite aux multiples protestations de la jeunesse de Kamsar que la Décision du sous-préfet nommant Mohamed Léon Camara à ce poste, avait été abrogée par le gouverneur, Colonel Sékouba Trésor Camara. Tout cela, au nom de la paix, la stabilité et l’unité des filles et fils de Kamsar.

A l’heure, il y a des groupuscules qui démarchent pour rétablir Mohamed Léon Camara qui avait été proposé par le sous-préfet, Colonel Nikavogui.

Des sources bien informées, «Il y a des mains noires derrière cette nomination d’Amadou Tony Camara de Kamsar Bagataye.»

Affaire à suivre !