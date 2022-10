Boké/Assainissement: autorités, populations civiles et militaires vont en guerre contre l’insalubrité

Unis comme un seul homme, les autorités administratives, populations civiles, responsables des Services de défense et de sécurité ainsi que des ONG se sont donné rendez-vous ce samedi, 1er octobre 2022, pour assainir l’enceinte de la place des martyrs et la Tribune officielle et des artères principales de la commune urbaine de Boké.

Cette autre sortie massive des autorisés, populations et militaires s’inscrit dans le cadre de la poursuite des journées d’assainissement instituées par le Gouvernement guinéen, sous la clairvoyance du président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya.

Justement, pour la réussi de ces journées, l’ONG 1 XBET Sports book Company en collaboration avec Maison des ONG et des Associations de Guinée, a fait don de trois brouettes, trois kits et accessoires aux autorités locales de Boké.

Un acte citoyen et de solidarité agissante vivement salué par le gouverneur de la région administrative de Boké, Mamadou Camara.

A la faveur de la célébration du la fête du 2 octobre prévue pour ce dimanche, des agents des services de défense et de sécurité et des femmes des groupements féminins ont procédé au nettoyage de la Tribune jadis abandonnée aux fous et aux chiens errants.

Selon Le préfet la mise en œuvre de l’initiative du président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya qui attache du prix à la préservation de la santé publique.

C’est pourquoi, Sény Sylver Camara a salué la mobilisation des citoyens, élus locaux (chefs de quartiers) et groupements féminins qui, selon lui, commence à comprendre l’utilité et l’importance de la propreté de la ville repousser les maladies tropicales et hydriques.

A Boké, en plus de la circulation routière bloquée, les boutiques et magasins sont restés fermés pendant des heures d’assainissement. Et toutes les issues ont été barricadées pour la sécurité des citoyens mobilisés pour assainir la ville.

Mamadouba Camara