Boké : des motos pour les directeurs préfectoraux des infrastructures de Boffa, Fria et Gaoual 

Le département en charge des Infrastructures et des Transports vient d’offrir trois (3) motos de marque APSONIC aux directeurs préfectoraux des infrastructures et transports basés dans les préfectures de Boffa, Fria et Gaoual.

La cérémonie de remise de ces engins a été faire ce lundi 29 août 2022, par le gouverneur de région, Colonel Sékouba Trésor Camara en présence des cadres régionaux, préfectoraux, communaux ainsi que des bénéficiaires mobilisés pour la circonstance.

La remise de ces engins dit-on, entre dans le cadre du suivi régulier des chantiers relevant de leur ressort.

Selon l’inspecteur régional des Infrastructures Transports, Mamdady Diawara, « ces engins permettront sans nul doute à la qualification de prestation du personnel en charge de la gestion du réseau routier de Boké et d’améliorer la qualité des travaux effectués sur le terrain. »

Pour les bénéficiaires, l’acquisition de ces moyens de déplacement permettra de remonter, en temps réel, les informations sur l’état et le niveau de dégradation des tronçons de la région.

Pour eux, ces motos viennent ainsi combler un grand vide de manque de moyens de travail auquel sont confrontés les agents des services techniques.

A la cérémonie, le gouverneur de la région administrative de Boké, Colonel Sékouba Trésor Camara a insisté sur l’usage judicieux de ces motos dans l’intérêt de la patrie et du département en charge d’infrastructures.

Sékou Cissoko, l’un des bénéficiaires, a remercié le gouvernement de la Transition pour ses appuis destinés à soulager les cadres à tous les niveaux.

Mamadouba Camara