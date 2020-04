Boké : don de 3 barques motorisées par le Consortium SMB-Winning pour soutenir les pêcheurs de Kabata

Avec la pandémie de Covid-19, aucun secteur économique n’est épargné en Guinée. La SMB, toujours très active pour le développement local, continue d’apporter son soutien aux activités économiques dans la région de Boké.

C’est le cas notamment du secteur de la pêche. Depuis le début de ses activités, la SMB travaille main dans la main avec les villages de pêcheurs afin que les activités de transport de minerai ne perturbent pas trop la pêche locale. Depuis son implantation à Boké en 2014, le Consortium a offert 10 barques motorisées sur les 30 villages répertoriés le long du trajet emprunté par les barges.

Le 24 avril, le Consortium a donc procédé à un nouveau don pour les pêcheurs, cette fois pour les populations de Kabata. Ce don est composé de 3 barques motorisées et accessoires, 18 ballottes de filets, 9 sacs flotteurs, 3 moteurs Yamaha de 15 chevaux, 120 litres de carburant ainsi que des documents administratifs livrés par l’agence de navigation maritime (ANAM).

Comme l’explique N’Famara Kourouma, responsable des relations communautaires de la SMB, « Ce don vise à atténuer les impacts du transport fluvial de la bauxite, accroître le revenu des communautés et réduire les risques d’accidents mortels le long du Chenal ».

Pour le porte-parole des villages bénéficiaires, Cheick Sadibou Ben Camara, « Nous remercions le Consortium les kits solaires, denrées alimentaires, ces barques motorisées. Ces actions de solidarité ont beaucoup contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines de la SMB ».

Enfin, le coordinateur du Consortium, Amy. WU QIONG, a rappelé l’importance d’une lutte commune contre le coronavirus et la responsabilité de chacun, notamment en appliquant tous les gestes barrières. Le Consortium procède par ailleurs à de nombreux dons financiers et matériels pour soutenir la lutte contre la pandémie en Guinée, qui s’élève aujourd’hui à près de 2,5 millions de dollars US.

Mamadouba Camara, Boké