Boké : électrocutée, Mama Yéli Kéita, 23 ans, succombe à ses douleurs au quartier Khougnèwadé 1

Le Secteur N’Faya, quartier Khougnèwadé 1, dans la Commune urbaine de Boké, a frôlé le pire la nuit dernière à cause de la mort tragique d’une de ses citoyennes, Mama Yéli Kéita qui a été électrocutée hier dimanche, 30 janvier 2022 aux environs de 17 heures.

Agée de 23 ans, Mama Yéli Kéita, célibataire et mère d’un enfant, pratiquait la couture, selon son frère, Issiaga Zito Camara, chef secteur.

Interrogé, le chef de quartier Khougnèwadé 1, Idrissa Samboly Camara, explique que c’est dans la soirée du dimanche, 30 janvier 2022, aux environs de 17 heures qu’il a été informé du décès de Mama Yéli Kéita qui serait tuée par le courant électrique.

A son tour, le chef de quartier a aussitôt mobilisé ses conseillers en vue de prendre des dispositions utiles afin de sensibiliser la famille éplorée et la population riveraine qui, d’ailleurs menaçaient de descendre dans la rue pour dit-on, exprimer leur indignation et dire non au compteur prépayé dont l’installation a débuté dans la préfecture.

Heureusement, la venue du préfet, Colonel Fodé Aboubacar Sylla à la maison mortuaire a considérablement atténué la tension et consolé les parents de la victime.

Selon Mariam Sanè, l’un des témoins oculaires de la scène, « la victime voulait mettre de l’eau dans le congélateur sans savoir qu’il y avait sur le câble électrique et le compteur prépayé nouvellement installé chez nous. »

Une fois prise par le courant, Mama Yéli a plusieurs demandé le soutien des membres de sa famille en vain.

De là, elle a été transportée d’urgence, à l’Hôpital régional de Boké où elle a succombé à ses douleurs.

D’après Hawa Sylla, voisine, «Nous comptons organiser une marche pacifique pour dire aux autorités locales que nous ne voulons pas du compteur prépayé dans nos ménages. Nous préférons l’ancien compteur.

Cette disparition de Mama Yéli Kéita coïncide avec la venue d’une mission de la Direction Générale de l’EDG pour la sensibilisation de la population sur les avantages du compteur prépayé.

Il faut souligner qu’un huissier de justice a été dépêché pour tenter d’élucider la cause réelle de la mort de Mama Yéli Kéita qui sera inhumée ce lundi, 31 janvier 2022 à 14 heures dans son Boké natal.

A noter que la mission de la Direction Générale de l’EDG (Electricité de Guinée) va conférer demain mardi, 1er février 2022, avec les autorités locales, leaders religieux ainsi que les jeunes et femmes leaders de la préfecture de Boké.

Mamadouba Camara