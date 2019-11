Boké : la 2ème édition du mini marathon lancée par le consortium SMB-Winning

Le consortium SMB-Winning a organisé dans la matinée du mercredi 27 Novembre 2019 dans la préfecture de Boké, la 2ème édition du son mini-marathon pour mesurer le talent de près de 500 coureurs venant des communautés locales sur une distance de 10km.

L’initiative, renouvelée cette année après un grand succès populaire l’an passé, a permis de massivement mobilisés les jeunes filles et jeunes gens de la région de Boké autour d’une activité sportive.

La route d’entente et d’amitié située entre les quartiers Baralandé et Corera était le point de départ des athlètes locaux.

Encadrée par des agents de sécurité et du personnel médical postés le long de l’axe choisi, la course s’est déroulée dans les conditions les meilleures et sans aucun incident.

Pour Mr Fulbert Zhang, agent des relations communautaires de la SMB, « Cette 2ème édition est couronnée de succès. Nous avons organisé cette activité sportive pour encourager les jeunes de Boké et nos collaborateurs à pratiquer quotidiennement le sport pour consolider et préserver une bonne santé physique et intellectuelle, et aussi pour renforcer notre collaboration quotidienne ».

Par ailleurs, il se dit fier de se retrouver sur cette route de l’Entente pavée entièrement financée par son institution (SMB).

Sur la ligne d’arrivée, Abdoul Karim Bangoura âgé de 20ans, a pris la première place, se voyant récompenser au passage par une enveloppe financière de 3 millions de francs guinéens, suivi de Saïdou Bah (15ans) qui a bénéficié d’un montant de 2 millions de francs guinéens, le prix du troisième meilleur athlète revenant au jeune Ousmane Haba (20 ans), avec une enveloppe financière d’1 million de francs guinéens.

Chez les filles, le prix de la 1ère place a été raflé par Mademoiselle Dana Bangoura (18ans) pour une enveloppe de 2 millions, la 2ème place a été remportée par Eugénie Samby (18ans) qui, à son tour, a empoché 1.500.000 GNF et Kadiatou Mara, ( 17 ans), a reçu 1 million.

Visiblement enchantés, les champions ont tour à tour exprimé leur satisfaction à l’endroit du Consortium SMB-Winning, pour cet autre geste en faveur des communautés locales de Boké.

A noter que nombreux autres cadeaux et satisfécits ont été offerts aux participants.

Rendez-vous l’an prochain pour la 3ème Edition du semi-marathon du consortium SMB WINNING.

Mamadouba Camara, Boké