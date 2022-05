Boké : la fête de l’Aïd el-Fitr célébrée sous le signe du renforcement de la cohésion sociale

A l’instar de leurs coreligionnaires du pays, les fidèles musulmans de la région administrative de Boké ont célèbre ce lundi 2 mai 2022, la fête du mois Saint de Ramadan ou de pénitence sous le signe du renforcement du tissu social, l’acceptation et la cohésion sociale.

Répartis entre 12 équipes pilotées par les imams et autorités administratives, ils ont très tôt ralliéles différents sites prières identifiés pour la circonstance. Les aires de prière collectives ont vibré sous l’effet des invocations, incantations et méditations.

Dans leurs différents sermons, les imams ont prôné les messages allant dans le sens de l’unification des guinéens ayant une histoire commune. Les imams ont également invité les musulmans à s’abstenir de certaines mauvaises pratiques pour effacer leurs péchés et bénéficier de la grâce divine.

Sur le site de Salikènè au quartier Dibiya, la prière a été dirigée par l’Imam Ratib de la Grande Mosquée de Boké, El Hadj Hassimiou Camara. Dans son sermon, il a rappelé qu’à partir de ce jour, la porte est grandement ouverte au pèlerinage.

Plus loin, il appelle les guinéens à l’union, l’harmonie, l’altruisme et l’acceptation dans la justice. Un bon musulman évite l’abus de confiance et le mauvais témoignage en faveur de qui que ce soit.

Le gouverneur de région, Colonel Sékouba Trésor Camara a rassuré ses concitoyens de la disponibilité du président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya à œuvrer pour le développement inclusif de la Guinée et les guinéens.

Mamadouba Camara