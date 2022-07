Boké: la fête de Tabaski célébrée sous le signe de l’unité et la fraternité 

A l’image de leurs coreligionnaires des autres villes du pays, les fidèles musulmans de la région administrative de Boké ont célébré ce samedi, 9 juillet 2022 dans la concorde, l’unité et la fraternité.

C’est le 2ème Imam de la grande Mosquée de Boké, El Hadj Mamadou Guirassy qui a dirigé la prière sur le site de Salikènè situé sur la colline du quartier Dibiya.

Dans son semon du jour, le 2ème Imam de la grande Mosquée de Boké, El Hadj Mamadou Guirassy a remercié le Tout Puissant Allah (Dieu) pour sa grâce et sa miséricorde.

Ce jour de Tabaski, lendemin de la montée du Mont Arafat, selon lui, est un jour de pèlerinage, d’invocation, et rapprochement pour la communauté musulmane.

L’imolation de mouton permet de répandre la miséricorde et la paix de Dieu sur les fidèles musulmans. C’est la voie d’Abrahma et du Prophète Mohamed Paix et Salut de Dieu sur lui.

Le Gouverneur de Boké, Colonel Sékouba Trésor Camara invite sa population à soutenir le CNRD qui manifeste sa volonté de développer la Guinée en améliorant les conditions de vie des guinéens.

Pour lui, le développement de la Guinée repose sur l’unité et l’entente de ses filles et fils.

Pour l’inspecteur régional des affaires religieuses de Boké, El Hadj Mohamed Wakil Yattara, le jour de la fête de Tabaski est un jour de miséricorde pour tous les musulmans qui croient en Dieu.

En ce jour, précise El Hadj Yattara Dieu et ses anges descendront sur terre pour écouter les musulmans qui se soucient de leur purification auprès de Dieu.

« Lutte contre la corruption, l’injustice, la prostitution, les violences intercommunautaires, l’ethnocentrisme, l’homosexualité, la trahison, l’adultère. » Sont entre autres messages lancés par Imam Mamadou Guirassy.

Des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité en Guinée.

Mamadouba Camara