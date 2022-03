Boké : la mission du CNT échange avec les étudiants de l’ISMGB, des forces de défense et de sécurité

Les émissaires du Conseil National de la Transition (CNT) a conféré ce lundi7 mars 2022 avec la direction générale et étudiants de l’institut supérieur des Mines et géologie de Boké (ISMGB) ainsi que le Camp d’infanterie de N’Kwamé N’Kruma de Boké.

A l’institut supérieur des Mines et Géologie de Boké, le Directeur général de cette institution vieille de 52 ans, Dr Daouda Kéita a rappelé que la mission du CNT interpelle tous les dignes fils qui aspirent à la refondation de l’Etat guinéen.

Espérant que cette transition soit la dernière en Guinée, Dr Kéita a énuméré les quelques soucis qui assaillent son institution.

Parmi ces difficultés, on peut citer entre autres, le manque de la modernisation de l’enseignement, la transformation de l’institut en centre d’excellence, le manque de laboratoires dignes de nom, l’insertion professionnelle des étudiants, d’équipements adéquats, la formation des formateurs, l’insuffisance des conventions avec les entreprises minières, l’amélioration du curricula du contenu des cours pédagogiques et l’apport continu des sociétés minières.

Du haut de la tribune, la cheffe de mission du CNT, Mme Fingui Camara a indiqué : « L’inclusion que nous recherchons, ne peut pas être obtenue sans le concours des jeunes, des femmes et l’ensemble des couches sociales de la Guinée. »

Le porte-parole des étudiants de l’ISMGB, Mory Camara invite le CNRD doit prendre en compte les avis et préoccupations des étudiants qui représentent la crème de l’intelligentsia.

Clarice Kamano, étudiante à l’ISMGB souhaite que ces consultations nationales débouchent sur une transition réussie et apaisée en République de Guinée.

De l’avis de Ramata Condé, l’amélioration des conditions d’étude et l’octroi des bourses aux étudiants doivent être des priorités de l’Etat. Kadiatou 1 Diallo attend du CNRD le rétablissement du tissu social, la création des emplois pour les jeunes étudiants. Elle a, par ailleurs, sollicité la facilitation de la connexion internet au sein de l’institut de Tamakenen (Boké).

Quant à Alhassane Cissé du même institut, il a proposé que le CNRD s’emploie dans la lutte contre l’ethnocentrisme et le renforcement du tissu social. Sory Kéita, étudiant, plaide pour la lutte contre le chômage, l’institutionnalisation des stages en Guinée dans la nouvelle Constitution pour relever les défis de développement durable.

Le corps professoral invite le CNRD à faire de la formation des enseignants en situation de classe, une priorité, l’équipement des enseignants et étudiants.

La Cheffe de Mission, Mme Fingui Camara a remercié les responsables de l’institut pour l’accueil et l’hospitalité légendaire.

Présent à la cérémonie, le gouverneur de région, Colonel Sékouba Trésor Camara s’est réjoui de la vie collégiale qui existe entre le personnel et étudiants. Il espère que l’Etat prendra en compte les attentes et avis de l’institut supérieur des Mines et Géologie de Boké, avant d’inviter les étudiants à aller vers la recherche, la qualification et l’excellence.

Au Camp N’kwamé N’Kruma de Boké, les forces de défense et de sécurité qui, selon le directeur régional de la Sûreté, Commissaire, Lancei Camara, constituent le creuset de l’unité nationale, souhaitent humblement, l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

De son côté, Colonel Mamadou Alpha Bah, Commandant du Bataillon Autonome du Camp d’infanterie de Boké invite le CNRD à assurer la prise en charge sanitaire des militaires, de la Création des conditions de travail, de la construction des logements décents dans les Camps militaires.

Quant au service de la Protection Civile évoque le manque de local, de la vétusté de matériels d’équipements, d’ambulance et de véhicules appropriés.

Le Camp Kandiafra, une localité frontalière avec la Guinée Bissau, dit-on, manque de tout dont le réseau téléphonique, routes, eau potable, équipements, logements adéquats, Centres de santé, d’antennes de téléphonie mobile.

