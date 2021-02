Boké : lancement de la 4ème édition du tournoi minier du consortium SMB-Winning

La Direction générale du Consortium SMB-Winning, en collaboration avec le sous district communal de football de Boké, a lancé samedi, 6 février 2021, au stade du 1er mai, la 4ème édition du tournoi minier doté du trophée ” Consortium SMB-Winning.

L’événement qui a commencé par un carnaval géant, regroupe seize (16) clubs formels dont huit (08) de la commune urbaine et huit autres des communes rurales de Dabiss, Kolaboui, Malapouya et Tanènè.

Le coup d’envoi du plus grand évènement sportif de Boké a été lancé en présence des tous les acteurs et des autorités locales. Ce tournoi minier du Consortium SMB Winning très sollicité a permis cette année encore de doter les équipes en compétions de meilleurs équipements de pratique du football. Une cérémonie de remise des équipements sportifs aux seize équipes participantes a précédé ce coup d’envoi. C’était le Vendredi 5 février 2021 à la maison des Jeunes de Boké. Composés des maillots, des chaussures, des ballons, des accessoires de protection des joueurs, ces équipements permettent aux bénéficiaires de bien pratiquer le football à la base et de prouver leur talent. Les encadreurs des clubs en compétition ont également bénéficié des kits d’équipements.

Selon le président du sous district communal de football, Fodé Oumar Camara, ce rendez-vous annuel s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité entre les jeunes des communautés directement impactées par le projet du Consortium SMB-Winning et les entreprises minières évoluant dans la préfecture de Boké ainsi que le développement du football à la base.

« Accompagner le sous – district communal de football de Boké, dans ses initiatives du développement du football à la base, est l’un de nos objectifs Et c’est ce que nous faisons depuis des années car nous croyons en cette jeunesse de Boké » a déclaré Moussa 2 Doumbouya, Responsable des Relations Communautaire de UMS. L’ensemble du Consortium SMB Winning à travers ce genre d’activités prouve que nos activités ne se limitent pas seulement à l’exploitation minière ou même à la création d’emplois, mais nous poursuivons notre politique de la responsabilité sociétale des entreprises, telles que la valorisation du potentiel local à l’image du sport. A -t-il ajouté.

Pour cette première journée, la formation de Galaxy était face à son homologue de Malapouya1. Après 90 minutes teintées de gâchis de nombreuses occasions de buts nets, les deux clubs se sont quittés sur le score de zéro but partout.

A noter que la finale de la 4ème édition du tournoi minier doté du trophée consortium SMB-Winning est prévue pour le 13 mars prochain au même stade.

Mamadouba Camara