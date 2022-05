Boké : lancement de l’opération de contrôle physique des fonctionnaires et contractuels de l’Etat

L’opération de contrôle physique de l’ensemble des fonctionnaires et contractuels de l’Etat a été officiellement lancée ce vendredi 13 mai 2022, dans la région administrative de Boké (Basse Guinée).

C’est le directeur de cabinet du gouvernorat de Boké, Tidiane Soumah qui a lancé les travaux. C’était en présence la mission de supervision de l’opération de contrôle conduite par l’inspecteur général adjoint de l’inspection générale de l’Administration publique, Alpha Barry, accompagné de Moussa Kéita, Assistant du Chef de Cabinet du Ministère du Travail et de la Fonction Publique (MTFP).

Selon l’inspecteur général adjoint de l’inspection générale de l’Administration publique, Alpha Barry, « Cette opération de contrôle physique des fonctionnaires et contractuels de l’Etat vise à démanteler un certain nombre d’anomalies en vue de la maîtrise de la masse salariale et l’amélioration des conditions de vie et du travail des travailleurs de la Fonction publique guinéenne.

Il s’agit selon, M. Barry, de s’enquérir des réalités, dénicher la situation des fonctionnaires travaillant dans les privés, des décédés, de ceux qui sont à l’étranger et en abandon de postes.

En outre, le Chef de la mission de supervision de contrôle physique des fonctionnaires a invité les travailleurs, Chefs de service, les directeurs des Ressources humaines (DRH) à une synergie d’action pour la réussite de l’opération.

Pour Daouda Camara, chef de mission de contrôle dans la région de Boké, sollicite la collaboration des fonctionnaires dans la dénonciation des fictifs à dégager pour dit-il, permettre à l’Etat guinéen de maîtriser l’effectif de la Fonction publique en vue d’améliorer le cadre de vie de l’ensemble des travailleurs.

L’assainissement du fichier de la fonction publique rappelle M. Camara, fait partie de la lettre de mission du M.T.F.P.

Donnant le coup d’envoi de l’opération, le directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, Tidiane Soumah indique que les autorités administratives accordent un intérêt particulier à cette opération qui, d’après lui, permettra de désengorger l’effectif de la Fonction publique.

Évoquant l’effet de la retraite massive réduisant le personnel du Gouvernorat, le directeur de Cabinet a sollicité le renforcement des capacités des DRH au niveau de la région de Boké, l’équipement des cadres en outils informatiques.

Tidiane Soumah demande l’Etat à mettre des textes statutaires à la disposition des des autorités et responsables des Ressources humaines.

A noter que les fonctionnaires et contractuels de l’Etat participent massivement à l’opération de contrôle physique, tout en gardant l’espoir que leurs conditions de vie et du travail seront améliorées.

Mamadouba Camara