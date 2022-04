Boké : lancement des Assises nationales dans la préfecture

Dans le cadre de la réconciliation nationale, une mission du Comité National des Assises Nationales a procédé au lancement ce lundi 11 Avril 2022, dans la préfecture de Boké, des travaux des assises nationales sous le slogan : « Journées de Vérité et Pardon ».

La rencontre a mobilisé les membres du Comité préfectoral des assises, des représentants de l’Administration, des élus locaux, leaders des confessions religieuses, de la Société Civile, Organisations des jeunes et Femmes ainsi que des Comités sous-préfectoraux des représentants des Communicateurs traditionnels et ceux des populations des dix (10) collectivités locales de Boké-centre, Bintimodia, Dabiss, Kamsar, Kanfrandé, Kolaboui, Malapouya, Sangarédi, Sansalé et Tanènè.

Le représentant des élus locaux de Boké, Mohamed Aly Camus Camara a rappelé que ces assises constituent une ultime opportunité pour le peuple de Guinée de se réconcilier.

La population de Boké, selon lui, est déterminée à mener le combat pour le bien vivre des guinéens ceci, en accomplissant la mission assignée au Comité préfectoral des assises nationales basé à Boké.

Pour le président du comité préfectoral des assises à Boké, Jean Béavogui pense que la mission connaîtra un succès probant.

C’est pourquoi, il s’est engagé, au nom de ses paires à exécuter les consignes édictées par le Comité national des Assises nationales.

Selon lui, ces assises permettront de mettre fin aux brimades et actes de barbarie en Guinée.

De son côté,le Chef de mission, Dr Ousmane Bangoura a indiqué : ‘’C’est une fierté pour moi de venir dans cette localité pour superviser les travaux des assises nationales lancées le 22 mars en Guinée par le président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya. »

Une manière de permettre aux guinéens de se regarder et se parler en face.

C’est dans l’entente que notre pays, la Guinée qui a connu des années de gloire, a accédé à l’indépendance avec un peuple plein d’espoir. Ces assises constituent une unique opportunité de se pardonner, se pardonner, recueillir les témoignages sur les violences, mettre ces querelles de côté pour avancer en tant que Nation.

A présent, dit-il, nous devons changer de mode et de stratégies de manière constructive sans discrimination pour faire fonctionner les dysfonctionnements et ressouder les liens et recréer la confiance.

Les Comités préfectoraux précise le Chef de mission, ‘’sont responsables de la bonne tenue des assises nationales ouvertes à tout le Monde pour un nouveau départ ».

Présidant la cérémonie, le préfet de Boké, Colonel Sény Sylver Camara dira que ces Assises nationales ont une importance capitale pour tous les Guinéens.

Le mot réconciliation toujours chanté à CONAKRY, soutient le préfet, « est devenue une réalité grâce à la clairvoyance du président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya. »

Selon lui, ces journées de vérité et pardon, permettent à la Guinée de tourner la page avec le pardon, la paix, la justice sociale, cohésion sociale, l’unité nationale et la vérité.

Mamadouba Camara