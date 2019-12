Boké : lancement d’une campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire des IST-VIH SIDA par la SMB

Une campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire des IST-VIH SIDA de deux jours a été officiellement lancée dans la matinée du vendredi, 06 décembre 2019 à la base vie de la SMB dans le district de Kaboyé, sous-préfecture de Tanènè dans la préfecture de Boké.

Une initiative conjointe de la Chambre des Mines et de la SMB a rassemblé les travailleurs de plusieurs entreprises minières et cadres sanitaires de la préfecture afin de mettre en oeuvre une campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire des IST-VIH SIDA.

Afin de détendre les personnes participant à cet événement, le club littéraire DINAH SALIF CAMARA de Boké a ouvert le bal à travers ce sketch intitulé « Sensibilisation et dépistage volontaire au sein de l’entreprise” pour aborder sous le prisme du théâtre ce sujet sensible.

Pour M. Xiao Yalon, assistant du directeur de la Mine, “Cette initiative reflète les préoccupations de la direction générale du Consortium, qui fait de la promotion de la jeunesse une priorité, notamment en les incitant à préserver leur santé”. En parallèle, le docteur Kamano a ajouté : « cette idée est très pertinente. C’est pourquoi d’ailleurs, je demande aux sociétés minières d’élargir cette sensibilisation afin que l’ensemble des communautés soient suffisamment informée des enjeux liés aux VIH SIDA.»

Pour la directrice préfectorale de la Santé (DPS) de Boké, le docteur Finda Solange Kamano, il est important que cette initiative soit pérennisée grâce à l’appui de l’administration.

En conclusion, la représentante de la Chambre des Mines lors de l’événement, Mme. Bintou Diallo, a estimé que “le Sida devait être la préoccupation de tous au quotidien, et que participer au dépistage volontaire fait partie des gestes qui sauvent”.

Mamadouba Camara