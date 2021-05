Boké : l’annonce de la démolition, ce lundi, du marché central crée la panique

Après l’ultimatum lancé la semaine dernière par le préfet, Hassan Sanoussy Camara, les occupants du marché central de Gorèye dont la démolition est prévue pour demain lundi, 24 mai 2021, se précipitent ce soir à libérer les lieux.

Pendant ce temps, les pickups remplis de policiers sont stationnés aux alentours du marché en attente des commerçants qui vident décoiffent et vident leurs magasins dans la précipitation.

Dans cette dure épreuve, les charrettiers sont mis à contribution par les boutiquiers et propriétaires des conteneurs.

A l’heure, les marchés hangar et 400 bâtiments sont envahis par des chercheurs de places dans la panique.Dans ces deux centres de négoce, c’est l’embouteillage et bousculades sans précédent.Ainsi, finis le doute, la réticence et disputes frivoles.

Désormais, tout est clair comme l’eau de roche. Gorèye, plis vieux marché de la commune urbaine de Boké, va sauter demain lundi, qui marquera le début d’une autre histoire qui s’ouvre pour la population de Kakandé.

Mamadouba Camara