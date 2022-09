Boké. Le chef de quartier raconte son rapt : « j’étais allé réceptionner 4 millions gnf… »

A peine retrouvé, le chef de quartier de Koulifanya dit avoir perdu 4 millions gnf.

Le chef de quartier de Koulifanya, Mamadou Bobo Kanté était porté disparu depuis hier mercredi, 31 août 2022, aux environs de zéro heure.

Après 14 heures de recherches actives, Mamadou Bobo Kanté a été finalement retrouvé ce jeudi, 1er Septembre dans le secteur Missira, sous-préfecture de Tanènè, dans la préfecture de Boké.

Visiblement tourmenté, le chef de quartier de Koulifanya s’est confié à Mediaguinee.

« Hier, aux environs de zéro heure, j’ai été réceptionné en ville, un montant de quatre millions (4.000.000) de francs guinéens que mon frère m’a envoyé de Conakry, par l’entremise d’un chauffeur en partance pour Diawbè (Sénégal). Quand j’ai reçu l’argent, ils m’ont dit de compter si c’est au complet, je dis non, ce n’est pas la peine. C’est ainsi que j’ai déballé l’argent pour compter. Effectivement, il y avait 4 millions gnf »

Dès le départ du véhicule, raconte Mamadou Bobo Kanté, « un jeune a pompé du gaz sur moi et je ne me retrouvais plus. De là, ils m’ont pris sur ma propre moto pour m’envoyer jusqu’à Missira sur la route de Sangarédi. Arrivés quelque part, on est tombés. Pendant que j’étais dans un état de traumatisme, ils ont pris l’argent et m’ont laissé couché avec la moto. »

Le Chef de quartier qui avait même oublié son téléphone avant d’aller récupéré son argent, ne s’est trouvé que ce matin jeudi , selon ses explications.

Pour mesure de prudence, la Brigade de Recherches (BR) de Boké entend ouvrir des enquêtes pour plus d’informations.

Mamadouba Camara