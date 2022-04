Boké: le club FC Bendougou raffle de nouveau, la 5è édition du tournoi de football du Consortium SMB-WINING

Le Sous district Communal de football de Boké, en collaboration avec le Consortium SMB-WINING-UMS, a organisé du 16 février au 31 mars 2022, au stadium du 1er mai de Boké, la 5ème édition du tournoi de football doté du trophée, Consortium SMB-WINING.Le but principal de la compétition annuelle est de consolider la paix, les relations amicales entre les jeunes des collectivités impactées par l’exploitation minière et détecter des talents naissants en matière de football.

La coupe de cette 5ème édition du tournoi de football doté du trophée Consortium SMB-WINING a été remportée par le club électronique de Bendougou, devant le club de Correrah sur le score d’un but à zéro.Le coup d’envoi de la grande finale a été donné par Dani Wazni, directeur des opérations de la société united Mining Supply (UMS) de M. Fadi Wazni.But marqué à la 18ème minute par Mohamed Fontaine Camara de l’équipe de Bendougou sur un centre somptueux de son coéquipier, Ibrahima Tawel N’Diaye. Seize (16) clubs informels dont huit (08) des sous-préfectures et huit (8) de la Commune Urbaine de Boké, ont participé à cette compétition. Cette finale qui a drainé des amis du cuire rond, a connu un succès éclatant.

S’adressant aux équipes protagonistes, le responsable des relations communautaires de la Société United Mining Supply (UMS), Moussa 2 Doumbouya a prodigué d’utiles conseils liés au fair-play, à la consolidation de paix, de l’unité d’action entre la jeunesse qui mérite d’être accompagné. Précisant que c’est la préfecture de Boké qui gagne à travers cette compétition, M. Doumbouya dira que l’organisation annuelle de ce genre d’événement constitue pour la jeunesse des 15 quartiers de Boké, une nette opportunité et un véritable instrument de rapprochement des jeunes de la préfecture de Boké, zone minière par excellence.

Prenant la parole à son tour, le président du sous district communal de football, Fodé Oumar Camara a rappelé que « Depuis 5 ans , à travers cette compétition, le Consortium SMB-UMS-WAP a offert 84 jeux de maillots, 1.720 paires de magres, 13.440 ballons en cuire, des protèges tibia et tant d’autres équipements sportifs aux jeunes de la préfecture de Boké ainsi qu’à ceux des sous-préfectures de Dabiss, Kolaboui et Malapouya. Ce geste a un impact positif sur le football à la base au niveau de la préfecture de Boké. Ce même Consortium a procédé a réalisé une clôture pour sécuriser le stade du 1er mai de Boké ceci, sans oublier la réfection de la tribune du même stade, la rénovation et l’équipement des écoles primaires et la construction des forages au bénéfice des communautés de ses zones d’opération.

D’après Fodé Oumar Camara, « Ces compétitions annuelle ont également permis aux propriétaires d’académie de dénicher des jeunes talents pour leurs clubs respectifs.

« En ses termes, le président du sous district communal de football a plaidé pour l’obtention d’une pelouse esthétique pour tirer le stade du 1er mai de Boké de la poussière, accroître sa capacité d’accueil et surtout, l’aider à rivaliser d’autres stades du pays.A rappeler que la formation électronique de Bendougou est aussi, détentrice de la 4ème édition du tournoi de football doté du trophée Consortium SMB-UMS-WAP.C’est par la remise des différents prix de récompenses que la finale du tournoi a pris fin au stade du 1er Mai de Boké.

Mamadouba Camara, Boké