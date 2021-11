Boké : le Commandant adjoint de la brigade d’intervention à la CBG inhumé ce lundi, à Sangarédi

Décédé hier dimanche 21 novembre, le Commandant adjoint de la brigade d’intervention à la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), Ibrahima 2 Bah, « Bah BI » pour les intimes, a regagné sa dernière demeure cet après midi dans son Sangarédi natal.

Autorités locales, officiers, sous-officiers, hommes de rang, parents, amis et connaissances ont pris part à la pathétique cérémonie funèbre.

L’exposition du corps et autres cérémonies militaires ont permis aux autorités administratives, compagnons d’arme, parents, amis et connaissances de rendre un dernier hommage au défunt.

Autorités locales, collaborateurs et compagnons d’arme retiennent de l’homme, un fils qui a loyalement aimé et servi sa patrie. Ceci, malgré les contraintes de la vie administrative et active.

Mamadouba Camara