Boké : le Consortium SMB-Winning et ses partenaires offrent 3.667 sacs de riz aux communautés de 31 villages

En plus du don de bœufs, moutons, de l’aménagement des plaines agricoles, des infrastructures routières, des lampes solaires, le Consortium SMB-Winning et ses partenaires, notamment Alliance minière Responsable (AMR) et Top-Mining, ont procédé lundi 28 octobre 2019 à Kaboyé, à la distribution de trois mille six cent soixante-sept (3.667) sacs de riz de 50kg aux populations de 31 villages relevant des sous-préfectures de Malapouya, Tanéné, ainsi qu’aux riverains des villages situés le long du chenal, en bordure du Rio Nuñez.

Le consortium SMB-Winning poursuit donc son appui aux populations de Boké. Quelques jours après avoir sauvé deux pêcheurs artisanaux victimes de noyade le long du chenal, le consortium vient de procéder à la distribution de plus de trois mille sacs de riz aux communautés riveraines de son projet.

C’est une initiative du PDG du Consortium SMB-Winning, M. SUN qui tient au respect des responsabilités sociétales de son entreprise et à la consolidation des liens de coopération avec les communautés riveraines des activités de la Société Minière de Boké (SMB). Pour les donateurs, ce geste est aussi une autre manière de lutter efficacement contre la pauvreté et la faim dans les collectivités locales de la préfecture de Boké. M. ZHANG WEIGANG du département des relations communautaires de la SMB, visiblement soucieux du développement de cette localité a rappelé que « Ce don vise le développement des Communautés riveraines ceci, dans la paix, l’entente, l’harmonie et la cohabitation pacifique. »

C’est pourquoi dans un bref délai, a-t-il rassuré : «Le Consortium SMB-Winning va offrir aux communautés de ses sites d’opération, un important lot de machines à coudre et construire des hangars pour les plateformes, un levier sûr pour développement communautaire.»

Un geste salué par Aboubacar Conté, Chef secteur de Kamagnampou (Kaboyé) : « Cette distribution trimestrielle du riz repose sur une confiance de longue date. La SMB qui a illuminé nos villages et donné de l’emploi à nos jeunes est à notre écoute depuis des années.

Les riverains du projet de la SMB bénéficient des impacts positifs du consortium. Et cela semble être bien compris par les communautés. A la cérémonie de remise de ce don, la joie se lisait sur le visage des bénéficiaires. A en croire M. Conte, rien ne peut ici perturber les activités de la société. « Nous avons interdit des barrages et grèves dans nos localités respectives. Et j’invite les jeunes à la discipline, au dialogue, à la concertation pour le rayonnement de nos villages respectifs. »

Pour de nombreux observateurs, les communautés locales riveraines de la SMB adhèrent à ce projet qui favorise depuis son installation le développement harmonieux de Boké et de la Guinée.

Mamadouba Camara, Boké