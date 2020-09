Boké : le Consortium SMB-Winning fournit des vivres et matériels de construction pour la communauté de Tanènè

Engagé dans une démarche inclusive et participative avec les populations riveraines de ses zones d’opération, le Consortium SMB-Winning a procédé le lundi 28 septembre dernier à la remise de vivres et de matériels de construction aux populations du village Kotobolia, secteur Kandomba, district de N’Dangara, sous-préfecture de Tanènè dans la préfecture de Boké. Un reportage sur place notre correspondant local.

Le consortium SMB-Winning poursuit sa politique RSE en faveur des populations riveraines de son projet. C’est ainsi que s’est déroulée le lundi dernier une cérémonie de remise des matériels de construction et des vivres, en présence des autorités locales, des responsables de la SMB, d’AMR et les communautés bénéficiaires massivement mobilisées pour la circonstance.

Ce nouveau geste du consortium ne laisse pas indifférentes les autorités locales qui ont exprimé leur satisfaction quant à l’engaement du Consortium pour le développement communautaire. Visiblement heureux, le Chef secteur du Village Kotobolia, Baba Gallé Touré a exprimé sa satisfaction à l’égard de la SMB. Il a sollicité par la suite le Consortium pour l’obtention des vaccins, des médicaments et le traitement de leurs bétails qui, d’après lui, meurent massivement en saison sèche.

<< La relation entre les communautés et le Consortium est au beau fixe >> affirme le Chef du Département des relations communautaires de la Société TOP-Guinée Mining, Kaba Camara, un des sous – traitants du consortium. < Le don, qui est destiné à la communauté de Kotobolia, est essentiellement composé des sacs de riz de 50 kg/sac, des bidons d’huile d’arachide des ciments et du sable »

Pour M. Kaba, ce nouveau don s’inscrit dans la continuité d’un partenariat établi sur le long terme entre le Consortium et les communautés riveraines de ses zones d’opération : “La remise de ces vivres est l’aboutissement d’un long processus lié au renforcement des liens d’amitié, de bon voisinage grâce à notre contribution au développement local, de bonnes relations caractérisées par le respect mutuel”.

Pour mémoire, la Société TOP-Guinée Mining évolue dans l’exploitation du permis appartenant à la Société AMR sous en partenariat avec la Société Minière de Boké (SMB).

“Le développement communautaire est un effort conjugué entre le consortium et ses partenaires” a expliqué le responsable RSE de la Société française Alliance Minière responsable (AMR), Moussa Thiam, « Notre ambition est de contribuer fortement à l’amélioration du cadre de vie des impactés de notre permis ceci, comme par exemple la réhabilitation des routes communautaires.»

En cette période de Covid19, la direction du Consortium représentée à la cérémonie par M. Nicolas du département des relations communautaires a invité les communautés à plus de vigilance pour protéger leurs familles respectives contre cette pandémie et a rappelé l’appui du Consortium fourni aux communautés en termes de prévention et d’accès aux soins.

Mamadouba Camara, Boké