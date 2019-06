Boké : le Consortium SMB-Winning indemnise 91 personnes pour plus de 3 milliards GNF dans la zone de CDM-Chine

Alors que le Consortium SMB-Winning mène plusieurs grands projets miniers et d’infrastructures dans le pays, le Consortium s’attache à respecter et appliquer à la lettre le Code minier en vigueur, avec une politique RSE exigeante et ambitieuse en termes de compensation.

Ainsi, dans le cadre d’une deuxième vague de compensation, le Consortium a indemnisé mardi 25 juin 91 personnes à hauteur de 3 885 404 100 francs guinéens en raison des impacts suite à l’exploitation de la mine 30 dans la sous-préfecture de Tanènè, à la préfecture de Boké.

Le paiement de ces compensations s’est déroulé en présence de représentants de l’Agence de monitoring, d’expertise et de recherche appliquée (Amera Plus), d’un huissier de justice, du maire de Tanènè, M. Oumar Kalabane, ainsi que des présidents districts concernés.

Selon le maire de Tanènè, M. Oumar Kalabane : « Au-delà du paiement de ces compensations, le Consortium nous appuie dans l’identification et la mise en place projets créateurs de revenus pour les citoyens et les communautés. Cet appui est un élément essentiel qui en fait un opérateur apprécié dans la région ».

Pour Abdourahmane Sow, qui vient de recevoir une compensation : « Je souhaite consacrer cet argent à l’entretien de ma famille, l’éducation de mes enfants et à des activités génératrices de revenus. C’est une formidable opportunité pour l’avenir ».

D’autres personnes nous ont expliqué vouloir également investir dans la rénovation des routes, la réfection des maisons de culte et la construction de certaines infrastructures de base. Tous s’accordent à dire néanmoins qu’il faut accorder la priorité aux activités génératrices de revenus comme notamment la teinture, la saponification, le tissage en plus des activités agricoles.

Mamadouba Camara, Boké