Boké : le Consortium SMB-Winning indemnise pour plus d’un milliard fg 40 personnes dans la zone d’AMR

Mardi 11 juin, le Consortium SMB-Winning a procédé au paiement d’un milliard cinq millions neuf-cent quarante-neuf mille cinq cent francs guinéens (1.005.949.500 GNF) afin d’indemniser 40 personnes des villages Hancoundèchandi, Tchianguibaly et Lènguébôfi, pour l’agrandissement d’une Mine dans le permis de la Société Alliance Minière Responsable (AMR).

La cérémonie de paiement s’est déroulée en présence d’un huissier de justice, des autorités locales et des communautés bénéficiaires, ainsi que des représentants du Consortium et des agents de la société SEES.

Le présent projet concerne le Bloc P5-5 dans Hancoundèchandi, district de Guilléré dans la CU de Boké, les Blocs 903, 904, 905 dans Tchianguibaly, district de N’Dangara et 906 sis à Lènguébôfi, district de Dambantchian, commune rurale (CR) de Tanènè dans la préfecture de Boké.

Pour Moussa Thiam, directeur environnemental et social de la société AMR : « En procédant à cette cérémonie publique d’indemnisation sous l’autorité d’un huissier de justice et le contrôle des autorités locales, nous voulons nous assurer que les indemnisations sont conformes au cadre légal et n’entrainent pas des tensions entre les différents bénéficiaires ».

De son côté, Mamadouba Cissé, directeur des micros réalisations, insiste sur l’importance de l’usage de cet argent : « Bien sûr, il faut distinguer les montants communautaires destinés au développement des communautés et les montants individuels. Néanmoins, je rappelle que la bauxite n’est pas une ressource renouvelable et qu’il faut déjà penser à l’après. Le Consortium offre une opportunité unique de soutien en termes d’accompagnement pour les personnes indemnisées souhaitant créer une activité génératrice de revenus et il faut en profiter ».

« Cette cérémonie témoigne de l’attachement du Consortium au développement des communautaires et de son respect pour les habitants de notre région, a déclaré le président de district N’Dangara Salifou Camara. Le montant des compensations nous permet déjà de nous projeter dans l’avenir alors que les mines continuent de tourner à plein régime. »

Mamadouba Conté, Boké