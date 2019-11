Boké: le Consortium SMB-Winning offre un marché flambant neuf à la population du Secteur Mansaliya

Respectueux de ses responsabilités environnementales et sociales ainsi que du Contenu Local, le Consortium SMB-Winning vient d’offrir un marché flambant neuf à la population du Secteur Mansaliya, sous-préfecture de Kolaboui.

La cérémonie inaugurale s’est déroulée dans la matinée du mercredi 13 novembre dans le secteur bénéficiaire, en présence des autorités administratives et une forte délégation du Département des relations communautaires du Consortium SMB-Winning.

Bâti sur une superficie de 450m2, l’édifice est entièrement financé par le Consortium SMB-Winning à hauteur de 300 millions de francs guinéens a-t-on appris sur le terrain.

Les travaux qui ont duré trois (03) mois, ont été réalisés par l’Union des entreprises locales de Boké (ULEB) qui salue l’initiative à cause de sa portée sociale, économique et environnementale.

Dans son discours, le président de la jeunesse de Mansaliya, Mohamed Lamine Kéita a plaidé auprès des partenaires chinois pour l’autonomisation des jeunes et femmes à travers le développement des activités génératrices de revenus (AGR), mais aussi la facilitation de l’employabilité des jeunes.

C’est pourquoi, le directeur des relations communautaires du Consortium SMB-Winning, M. Wu Qiong a invité les femmes à prendre soin de cette infrastructure pouvant générer tant de ressources pour la population de Kolaboui.

Il a, en ses termes, rassuré que son institution ne ménagera aucun effort quant à la promotion des produits agricoles en vue de préparer un avenir radieux au profit des jeunes et femmes de Boké.

Visiblement contente, la vice-présidente des femmes de Mansaliya, Maïmouna Camara s’est exprimée : « Nous sommes très satisfaites du Consortium SMB-Winning pour leurs œuvres magnanimes et salvatrices dans notre secteur. Du haut de cette Tribune, nous vous rassurons que désormais, nos produits agricoles locaux et autres denrées de 1ère nécessité seront écoulés ici sans aucune crainte. »

S’adressant à ses sœurs et frères de Mansaliya, le préfet Aboubacar M’Bopp Camara a invité les femmes et jeunes à l’unité d’action, l’harmonie, l’entente, au dialogue et à l’acceptation des différences sociales et surtout, se passer de la politique qui divise.

Selon lui, « L’inauguration de ce marché vient à point nommé car, le projet de Transformation agricole sera lancé aujourd’hui à Conakry ceci, grâce aux multiples offensives diplomatiques du président de la République, Pr Alpha Condé, fils de Boké. »

Précisant que les fonds du FODEL sont déjà disponibles à la Banque, le préfet a ajouté : « Grâce à la bénédiction du Gouvernement de la 3ème République, nous aurons plusieurs entreprises opérationnelles dans la préfecture de Boké dont les filles et fils doivent se former pour bénéficier des retombées de ces firmes. »

