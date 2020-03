Boké: le consortium SMB-Winning paie 1 milliard 429 millions 634 mille GNF pour indemniser 26 personnes de Katounou 

Dans le cadre de la réalisation d’une ligne de chemin de fer de Dapilon (Boké) pour Santou2 et Houda (Télimélé) sur une distance de 135 km, la Direction générale du Consortium SMB-Winning a procédé mercredi, 11 mars 2020, à la remise officielle des chèques aux heureux bénéficiaires au nombre de 26 personnes du secteur Katounou, district Sogoboly, sous-préfecture de Kolaboui dans la préfecture de Boké. C’etait en présence des autorités locales et d’un huissier de justice.

Le consortium SMB-Winning poursuit ses activités de paiement des compensations des communautés riveraines de son projet dans la région de Boké. Après plusieurs paiements à la satisfaction de tous les acteurs impliqués dans le processus d’inventaires, de sensibilisations et de paiement de ces indemnisations, le consortium SMB-Winning fidèle à ses engagements à procéder dans la matinée de ce Mercredi 11 Mars, au paiement d’une autre indemnisation pour les communautés de Katounou situé dans la Commune Rurale de Kolaboui.

L’enveloppe financière dégagée à cet effet par le Consortium, se chiffre à 1 milliard quatre cents vingt-neuf millions six-cent trente-quatre mille francs guinéens (1.429.634.000 GNF) d’après le Chef de l’équipe des inventaires près du Consortium SMB-Winning, Djiba Kéita.

Pour tirer profit de ces montants de compensation, a-t-il ajouté, « vous devez commencer par planifier vos montants individuels et lignageux pour améliorer le cadre de vie de vos familles et préparer l’avenir de vos enfants qui, surtout, rêvent un lendemain meilleur.»

De l’avis du secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Boké, Jean Béavogui, «le payement de ces montants de compensations aux communautés impactées permettra de réduire les mécontentements, des barricades et perturbations spontanées des activités minières le long des différents sites miniers de la localité.»

D’après lui, «La stabilité, la paix et le développement des villages concernés en dépend vivement…»

Recevant son chèque, Mme Kadiatou Camara, explique ses projets «La première des priorités pour moi, c’est comment aider mon frère à partir pour l’Occident pour poursuivre ses études afin de revenir au pays et sortir la famille de la pauvreté. Et, comme nous avons appris avec la SMB, je compte investir dans l’agrandissement de mes potagers pour participer davantage à la production locale du village »

La cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance festive et Dapilon, a été une opportunité pour les heureux bénéficiaires de rendre un vibrant hommage aux autorités guinéennes et à la société minière de Boké pour des multiples efforts consentis pour le développement de secteur minier guinéen et le développement des collectivités locales riveraines du consortium SMB-Winning.

Comme pour dire que “les mines constituent de nos jours un véritable véritable catalyseur de l’économie guinéenne”.

Mamadouba Camara, Boké