Boké : le marché centenaire de Gorèye démoli !

Après plusieurs mois de dialogue, d’information, de sensibilisation et d’injures, la préfecture et la mairie de Boké ont finalement honoré leurs engagements ce lundi, 24 mai 2021, en démolissant le célèbre marché central de Gorèye, vieux de plus de 100 ans.

L’heure est au déménagement et à l’installation des vendeuses et commerçants dans les marchés Hangar 400 bâtiments. La démolition et la modernisation du marché central de Gorèye s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des nations prévue en 2025 en Guinée.

La prochaine étape est l’envoi des camions-bennes pour transporter les déchets et décombres. Déjà, tout le marché est à terre sous l’effet des bulldozers qui grondent depuis des heures.

A l’entame des opérations, il y avait une foule nombreuse d’hommes qui étaient venus satisfaire leur curiosité. Le préfet, curieusement nommé ces dernières semaines “SANA BAMBETO”, tient à aller au bout de ses actions. Une manière de booster le développement de Kakandé.

A noter que certains citoyens ont tenté de boycotter les opérations en vain. C’est pourquoi, ils sont nombreux les acteurs sociaux à se réjouir de cette victoire de la préfecture et de la commune qui triomphent au grand jour.

Mamadouba Camara

